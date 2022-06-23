舜宇光學（2382）於今日舉行投資日會議，據公司披露的簡報顯示，舜宇預期受全球疫情、海外地區戰爭、全球通脹、消費疲軟等影響，今年智能手機整體需求將大幅下滑，預計全球智能手機出貨量將按年跌7.9%至12.2億部，同時較舜宇年初的預測下調 10.9%。
舜宇表示，中國智能手機出貨量按年跌16.9%至2.6億部，較年初的預測下調17.1%。受俄烏戰事影響，歐洲智能手機出貨量按年跌15%至1.7億部，較年初預測下調19%。其他地區包括北美和南美、印度和印尼、亞太區及非洲等地，其智能手機出貨量預測按年跌2.6%至7.9億部，較年初預測下調6.6%。
舜宇又預估，可折疊智能手機及超薄相機將有密集式的發布，並會成為市場趨勢，高端智能手機將聚焦較多在出色圖像性能的體驗。
舜宇稱，市場需求疲軟、市場競爭激烈等因素導致成本壓力大增，手機攝像頭的配置和規格亦有所下降，平均每部手機的攝像頭數量持續下降。舜宇表示公司的目標是持續提高盈利能力，充分發揮技術優勢和產品創新、增加國內客戶的黏性，以及加強海外客戶業務發展。
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