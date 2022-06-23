moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

新世界夥香港電訊建虛擬工作平台 縮網絡安裝網時間促跨境業務擴張

新世界發展（0017）及香港電訊（HKT）（6823）今日宣布，組成戰略聯盟，加速新世界於香港及中國內地的業務生態圈數碼轉型，雙方會運用最新的雲端技術建造「Workplace for Tomorrow」，構建一個無縫跨境溝通的虛擬工作平台，促進集團業務持續擴張。新世界表示，集團將採用混合和多功能工作模式，結合多雲端應用及香港電訊的Enterprise Managed Services（EMS），推動其業務增長和改善營運效率，促進新世界在內地，特別是粵港澳大灣區的持續擴張。

新世界表示， 「Workplace for Tomorrow」可提升員工的流動性，推動團隊間的協作並提高生產力，讓不同用戶可遙距同步進行多項工作，並實現業務自動化。新世界旗下將有超過1萬名員工會使用該工作平台。

新世界稱，在今次戰略合作框架下，新世界的香港和跨境網絡連接功能將得以提升；香港電訊將利用接駁雲端功能的SD-WAN技術，把網絡擴展到具備多雲平台連接的全新據點。採用該技術可大幅減少在新地點擴張業務所需的網絡安裝時間，由過往的3個月，減少至2星期，有利新世界高速拓展業務。

其他報道

互太紡織全年少賺20.6% 末期息14仙

世茂：委任呂翼為執行總裁

白雲山：中止分拆廣州醫藥到境外上市

舜宇削今年全球智能手機出貨量預測逾一成至12.2億部

賀一誠：將於今午與博彩企業簽約續期半年

耀才入稟告黃萬里誹謗 疑涉月初欠租事件

鴻海：正與車廠商洽談製造電動車

穆迪料疫情持續對博彩企業信貸帶來負面影響   對政府財政帶來顯著風險

羅兵咸永道：料香港E&M收入2026年升至110億美元

憧憬通關 恒指國指升幅兩周最大 帶領主要市場 恒指收市升265點

澳門收緊防疫措施 關閉多個場所 賭場除外 濠賭股個別走

蔚來滬總部大樓有汽車墜落 具體情況待官方公布

騰訊據報下半年再裁員

Meta壟斷市場案 美法官向中國索取TikTok、微信數據

財匯局：正與內地當局研究允許北上進行查察

摩根大通中國基金加大押注中國科技股 料最差時期已過

筆克遠東中期純利升近兩成 不派中期息

醫思健康全年多賺2.4% 派末期息0.042元

快過台積電？三星預計下周宣布量產3nm芯片

恒指半日升200點 10天及20天線得而復失 科指升1.42%

滬深三大指數半日高收 創板指重上2700點

港元拆息普遍破頂 1個月HIBOR連升13日 續創兩年高

穆迪將碧桂園評級降至垃圾級 碧桂園股價曾跌近3%

李家超：正擬定恢復通關戰略 減少對旅客造成的不便

馬斯克：特斯拉兩家新汽車廠已成「燒錢大熔爐 」