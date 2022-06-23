新世界發展（0017）及香港電訊（HKT）（6823）今日宣布，組成戰略聯盟，加速新世界於香港及中國內地的業務生態圈數碼轉型，雙方會運用最新的雲端技術建造「Workplace for Tomorrow」，構建一個無縫跨境溝通的虛擬工作平台，促進集團業務持續擴張。新世界表示，集團將採用混合和多功能工作模式，結合多雲端應用及香港電訊的Enterprise Managed Services（EMS），推動其業務增長和改善營運效率，促進新世界在內地，特別是粵港澳大灣區的持續擴張。
新世界表示， 「Workplace for Tomorrow」可提升員工的流動性，推動團隊間的協作並提高生產力，讓不同用戶可遙距同步進行多項工作，並實現業務自動化。新世界旗下將有超過1萬名員工會使用該工作平台。
新世界稱，在今次戰略合作框架下，新世界的香港和跨境網絡連接功能將得以提升；香港電訊將利用接駁雲端功能的SD-WAN技術，把網絡擴展到具備多雲平台連接的全新據點。採用該技術可大幅減少在新地點擴張業務所需的網絡安裝時間，由過往的3個月，減少至2星期，有利新世界高速拓展業務。
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