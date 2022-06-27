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歐舒丹去年多賺60% 本港銷售升24%

護膚品股歐舒丹（L’OCCITANE，0973）公布2022財年多賺60.1%至2.42億歐元（下同），每股基本盈利為0.165元，派末期息每股0.06585元，按年升78.6%，派息率由35%升至40%。

集團2022財年銷售淨額按年升15.8%至17.81億元，毛利率為82.2%，按年跌0.9個百分點。。按地區計，業務最大的中國按固定匯率計升16.8%，按匯報匯率計算的增長則為

24.4%，銷售淨額為3.28億元﹔美國按固定匯率計升13.5%，按匯報匯率計算的增長則升14.8%，銷售淨額為2.968億元﹔日本按固定匯率計升0.4%，按匯報匯率計算則跌4.3%，銷售淨額為2.06億元。

本港方面，按固定匯率計升24%，按匯報匯率計算的增長則升25.7%，銷售淨額為1.189億元，強勁增長主要由於大中華地區客戶的旅遊零售銷售，以及香港網上合作

夥伴業務的發展。

歐舒丹的零售地點總數2021財年的3088個減少20個，至2022財年的3,068個﹔自營零售店數量按年淨減少33間至1,490間。集團於2022財年進一步關閉表現欠佳的店舖，包括在美國關閉的21間店舖。

集團2022年的營銷開支升31.4%至2.808億元，佔銷售淨額的百分比升至15.8%，主要因通過直播、社交媒體、名人活動及視頻製作，在中國戰略投資桂花香水系列及護髮產品類別，佔0.9個百分點，再投資中國除外的L’OccitaneenProvence及Erborian加速計劃，佔0.5個百分點等﹔分銷開支升4.8%至6.98億元。

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