匯豐表示，開戶過程透過手機進行，完全數碼化及無紙化，並無需前往分行，或提交任何實體文件及簽署。客戶於下載應用程式後，完成填寫公司資料；上載香港身份證或其他身份證明文件，並進行自拍，以完成身份認證；註冊商務網上理財及啟動流動保安編碼；以及完成電子簽署後，完成申請後可獲取戶口號碼。

企業開戶後，客戶亦可於應用程式內註冊PayMe for Business戶口，由即日起至11月底，於流動應用程式首次開立商業綜合戶口，並完成註冊PayMe for Business的合資格客戶，有機會獲得開戶費用全數回贈。

匯豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，今年首季該行Business Express流動應用程式的下載和登入次數，均按年增加超過四成，該行將繼續提升為中小企而設的數碼方案。客戶以Business Express流動應用程式，可進行付款、繳付賬單，以及查閱匯出款項及戶口的實時狀況，最近亦推出手機入票服務，方便中小企遙距存入支票。

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