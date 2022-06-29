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富臨去年虧損收窄至4920萬元 核數師質疑其持續經營能力

餐飲股富臨（1443）公布截至2022年3月底止的2022財年業績，全年虧損4920萬元，較2021財年虧損1.22億元收窄，每股虧損為0.0378元，不派末期息。

富臨2022年收入按年增23.7%至14.5億元，毛利率按年跌2.6個百分點至64.5%。期內集團已出售存貨成本升33.4%至5.15億元，僱員成本按年升23.4%至4.8億元，

分店方面，集團截至2022年3月31日在香港共經營91間餐館，分別為16間「富臨」系列品牌、8間「陶源」系列品牌及67間「亞洲餐飲線」系列餐館、9間超市及於內地經營4間餐館。

當中，「富臨」系列品牌2022財年收益按年增10.9%至6.26億元，「陶源」系列品牌2022財年收益按年增59.6%至1.8億元，「亞洲餐飲線」系列2022財年收益按年增31.5%至5.56億元，銷售食品及其他營運項目2022財年收益按年增21.5%至8833.9萬元。

集團指，深信中國餐飲市場規模龐大，長遠將會有明顯增長，會持續留意中國市場的變化，尋求合適的時間增加國內分店數目。

此外，核數師再次在2022財年提出有關富臨持續經營的重大不確定因素，指公司2022財年虧損4920萬元及流動負債淨額為4.02億元，此狀況顯示有重大不確定因素，可能對持續經營的能力構成重大疑問。

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