純官在紀錄片中除簡單提到自己的家鄉順德及當時的生活，重點當然是新世界旗下的會議展覽中心，因為需要於1997年舉辦回歸典禮進行擴建，二期從1994年開始施工，至1997年竣工，純官坦言「時間非常緊迫」。

純官坦言自己「移交典禮前一晚睡不著，工程太急了，怕出錯」，擔心有任何閃失，都可能影響到整個香港的形象。

純官在訪問中又提起父親、已故新世界創辦人「彤叔」鄭裕彤對自己的教誨，例如要有社會責任、做生意要有誠信等。其實彤叔與純官父子亦有一項少有人做到的創舉，彤叔與純官分別在2008年及2017年獲頒大紫荊勳章，以表揚二人對香港作出的重要貢獻，是香港名門之中少有的一家兩位「大紫荊勳章」。

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