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證監會梁鳳儀：爭取年底前落實互換通

證監會、人行與金管局聯合宣布展開互換通計劃，境內外投資者可以參與兩地利率互換市場，預計準備工作需時六個月。證監會署理行政總裁梁鳳儀表示，過往國際投資者普遍面對利率風險問題，互換通允許國際投資者及中介人有效管理相關對沖風險，機構投資者可更廣泛地參與內地債券市場。此外，當市場價格出現劇烈波動時，互換通可減少大額拋售行為，促進金融市場穩定。她續指，證監會將做好準備工作，爭取年底前落實互換通計劃。

同場參與債券通周年論壇的金管局總裁余偉文表示，債券通成為國際投資者配置內地債券的主要渠道，今年五月北向總交易量為6750億元人民幣，佔國際投資者在內地銀行間債券市場交易量的六成，同時為內地帶來多級托管的創新制度。他提到，北向通仍然有許多發展空間，現時國際投資者的持倉量佔內地債券規模僅2.7%，但相對人民幣在國際貨幣基金會（IMF）特別提款權（SDR）佔比已有所提升，加上人民幣國際化穩步發展，國際投資者在內地債券的配置有很大的增長空間。

他續指，下一步的發展重點將是為北向通投資者提供多元化風險管理工具，提升香港作為風險管理中心的功能。他又提到，會繼續改良交易結算安排，將本港債務工具中央結算系統（CMU），與內地中央證券托管機構進行自動化對接，以提升結算效率，亦會把握南向通機遇，滿足內地投資者多元化配置境外債券的需求，以及吸引境內外機構在本港發行債券。

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