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恒指半日跌129點 10天、20天、100天線失而復得

港股假期後復市，表現反覆，外圍走勢亦分化，美期跌逾0.5%，A股、亞股普遍向上。恒指今早低開169點後，曾跌最多401點，其後跌幅收窄，高位跌41點，半日高低波幅359點。

恒指半日跌129點或0.59%，報21730點，成交金額729億元；國指跌44點或0.59%，報7621點。恒生科技指數收報4849點，跌0.42%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、工行（1398）拖累大市。美團（3690）、阿里巴巴（9988）、京東（9618）貢獻恒指較多。

藍籌18隻升，47隻下跌，4隻無升跌。中生製藥（1177）升5.43%，收報5.24元，是升幅最大的藍籌，工行（1398）跌7.73%，收報4.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報207.8元，升3.38%；跌幅最大的是商湯（0020）創上市新低，見2.55元，收報2.71元，跌13.42%。

恒指10天線(21696.05點)升穿100天線(21627.6點)，半日10天、20天線(21560點)、100天線失而復得。科指10天線(4830.43點)失而復得。

北水南下合計淨流入7.53億元，較上日減少89.99%，連續第17日流入，累計流入497.11億元，對上一次連續17日淨流入是2月7日。南水北上合計淨流入27.73億元人民幣，終止連續1日流出。

壹賬通金融科技（6638）上市，ADR上日收市價相當於4.81元。

美圖（1357）「炒幣」損手，發盈警料上半年虧損擴大。收報0.96元，跌7.69%。

碧桂園（2007）6月錄345.2億人幣合約銷售，按年跌35%。收報4.75元，跌2.26%。

比亞迪（1211）上月汽車銷量升1.6倍。收報312.2元，跌0.57%。

贛鋒鋰業（1772）涉某A股公司內幕交易，遭證監立案調查。收報82.85元，跌4.05%。

小鵬（9868）6月交付量按年升1.33倍。收報120.3元，跌4.83%。

蔚來（9866）6月份交付量按年上升60.3%。收報165元，跌4.07%。

理想（2015）6月份交付量按年上升68.9%。收報151元，跌1.24%。

習近平視察科學園，關注商湯（0020）晶片及人工智能書籍技術。創上市新低，見2.55元，收報2.71元，跌13.42%。

國泰（0293）旗下香港直飛武漢客運航線恢復營運。收報8.43元，跌1.86%。

澳門6月博彩收入按年跌62%。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報5.52元，跌4.83%；美高梅中國（2282）收報4.33元，跌2.7%；澳博（0880）收報3.42元，跌3.93%；永利澳門（1128）收報5.15元，跌3.38%；銀河娛樂（0027）收報45.65元，跌2.46%；金沙中國（1928）收報18.28元，跌2.35%。

騰訊（0700）再斥3億元回購84萬股。中國科企爆裁員潮，據報騰訊、字節跳動等公司數千員工恐被炒。收報350.4元，跌1.13%。

雷軍：小米（1810）未來5年研發投入料逾1000億人幣。收報13.66元，升0.15%。

時富金融（0510）獲大股東時富投資（1049）每股0.42元提購，擬增持至逾五成股權。收報0.375元，升11.94%。時富投資（1049）收報1.25元，無升跌。

雅居樂（3383）擬向首創出售重慶項目，涉資7.6億人幣。收報3.01元，跌4.14%。

快餐帝國（1843）純利大增1.7倍，不派末期息。收報0.315元，升8.62%。

信和（0083）委任田兆源為公司執董。收報11.56元，跌0.17%。

百富環球（0327）料中期純利按年升最少30%。收報7.33元，升19.97%。

莎莎國際（0178）：冀疫情放緩下半年收支平衡，續關虧損店舖。莎莎全年虧損收窄，蝕3.44億，不派息，年內港澳區店鋪減15間。收報1.37元，跌4.86%。

完美醫療（1830）純利增加7.2%，末期息派7.1仙。收報3.82元，跌9.48%。

港交所（0388）任命陳建和為集團庫務主管。收報371.6元，跌3.73%。

融創被剔出國指，納入嗶哩嗶哩（9626）。收報207.8元，升3.38%。

大快活（0052）料今年港開6至8間店，加價幅度維持2%內。收報14.1元，跌0.56%。

破頂股表現

破頂股包括，世紀睿科（1450）創上市新高，見4.6元，收報4.34元，升0.93%；中糧家佳康（1610）創52周高，見4.06元，收報4.01元，升5.53%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.55元，收報1.56元，跌3.11%；中駿集團（1966）低見1元，收報1.01元，跌6.48%；融信中國（3301）低見1.63元，收報1.64元，跌15.9%；中梁（2772）低見1.22元，收報1.25元，跌5.3%；商湯（0020）低見2.55元，收報2.71元，跌13.42%；利福（1212）低見3元，收報3.09元，跌2.83%；寶寶樹集團（1761）低見0.455元，收報0.47元，跌5.05%；喆麗控股（2209）低見1.02元，收報1.02元，跌4.67%；祖龍娛樂（9990）低見5.41元，收報5.42元，跌3.73%；寶龍商業（9909）低見4.81元，收報5.09元，跌4.32%。

24隻股份創52周低，其中十隻包括，富豪產業（1881）低見1.27元，收報1.28元，跌0.78%；太睿國際控股（1010）低見0.65元，收報0.65元，無升跌；ASM太平洋（0522）低見64.15元，收報65.25元，跌2.1%；中國通信服務（0552）低見3.22元，收報3.23元，跌6.38%；靈寶黃金（3330）低見0.88元，收報0.9元，升1.12%；海豐國際（1308）低見21.65元，收報22.5元，升1.35%；新世界發展（0017）低見27.3元，收報27.45元，跌2.49%；中電（0002）低見64.8元，收報65.3元，升0.31%；火幣科技（1611）低見3.66元，收報3.72元，跌3.38%；亞洲水泥（0743）低見4.21元，收報4.25元，跌1.16%。

異動股

上升異動股，包括，百富環球（0327）收報7.33元，升19.97%；微創醫療機器人（2252）收報36.3元，升16.72%；再鼎醫藥（9688）收報30.55元，升14.21%；高偉電子（1415）收報11.6元，升13.73%；陸慶（8052）收報0.111元，升13.27%；時富金融（0510）收報0.375元，升11.94%；康方生物（9926）收報25.65元，升11.28%；和黃醫藥（0013）收報21.5元，升11.17%；TOM集團（2383）收報0.66元，升10%；信達生物（1801）收報38.1元，升9.17%。

下跌異動股，包括，進智公交（0077）見52周低0.55元，收報0.6元，跌17.81%；正商實業（0185）收報2.59元，跌16.45%；融信中國（3301）創上市新低，見1.63元，收報1.64元，跌15.9%；德祥地產（0199）收報1.03元，跌13.45%；商湯（0020）創上市新低，見2.55元，收報2.71元，跌13.42%；伊泰（3948）收報10.06元，跌12.37%；澳優（1717）收報7.27元，跌12.2%；融創服務（1516）收報4.23元，跌11.32%；米格國際（1247）收報0.9元，跌10.89%。

 

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