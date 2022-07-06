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美國摩根士丹利爆槍擊案 90歲投資顧問向同事連開多槍

摩根士丹利位於美國俄克拉何馬城（Oklahoma City）的辦事處驚現槍擊案，該行一名90歲的投資顧問Leonard Bernstein上周四闖進同事Chris Bayouth的辦公室，並對其連開多槍，隨後在現場附近的車站遭逮捕。

據當地傳媒報道，Bernstein被當局以意圖用槍支謀殺的罪名起訴，但獲准以5萬美元的代價保釋。

獲報趕到現場的一名警員表示，Bayouth當時最少身中五槍，分別位於其軀幹、背部、小腿和脚。所幸Bayouth當時依然保持清醒，被送往醫院後沒有即時生命危險，目前仍在醫院留醫。

報道指，有關Bernstein的行兇動機仍待調查，有消息指兩人的合作長達9個月，且因為Bernstein的健康問題，部分客戶業務已轉移到Bayouth手上。

摩根士丹利在事發後随即解僱Bernstein，並申請禁制令禁止Bernstein與其員工接觸。

Leonard Bernstein在1994年在摩根士丹利展開投行生涯，其後轉往花旗、富國等銀行任職，去年再次重返摩根士丹利。

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