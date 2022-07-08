乘聯會公布6月全國乘用車市場分析報告，月內乘用車銷售194.3萬輛，按年升22.6%，按月升43.5%。上半年累計銷售達926.1萬輛， 按年跌7.2%，減少71.5萬輛。6月產量達220萬輛，按年升45.6%，按月升31.7%。上半年累計產量達1022.2萬量，按年升7%。
新能源表現方面，6月銷量按年升1.3倍至53.2萬量，按月升47.6%。上半年銷量達224.8萬輛，按年升1.2倍。
乘聯會表示，供給改善以及油價上升預期帶來令車市熾熱，油價上漲而電價鎖定帶動電動車訂單表現火爆。6月的新能源車與傳統燃油車按月走勢都明顯受到政策推動。各地推出鼓勵消費政策，部分補貼和消費券政策屬於先到先得，進一步推動6月車市。
乘聯會又表示，車企表現方面，6月新能源乘用車市場創歷史新高。隨着自主車企在新能源路線上的多線並舉產品投放，市場基盤持續擴大，廠商批發銷量突破萬輛的企業有16間，佔新能源乘用車總量85%。其中比亞迪（1211）13.38萬輛、特斯拉中國7.89萬輛、上汽通用五菱4.95萬輛、吉利（0175）2.97萬輛、長安汽車1.62萬輛、小鵬汽車（9868）1.53萬輛、理想汽車（2015）及蔚來汽車（9866）各約1.3萬輛等。
乘聯會表示，7月乘用車生產能力很強，預計產銷按年實現20%左右增長，可實現淡季不淡的良好局面 。乘聯會預計，政策拉動消費的效果按月減弱，加上7月為淡季，料7月按年增速將較6月放緩。
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