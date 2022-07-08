新能源表現方面，6月銷量按年升1.3倍至53.2萬量，按月升47.6%。上半年銷量達224.8萬輛，按年升1.2倍。

乘聯會表示，供給改善以及油價上升預期帶來令車市熾熱，油價上漲而電價鎖定帶動電動車訂單表現火爆。6月的新能源車與傳統燃油車按月走勢都明顯受到政策推動。各地推出鼓勵消費政策，部分補貼和消費券政策屬於先到先得，進一步推動6月車市。

乘聯會又表示，車企表現方面，6月新能源乘用車市場創歷史新高。隨着自主車企在新能源路線上的多線並舉產品投放，市場基盤持續擴大，廠商批發銷量突破萬輛的企業有16間，佔新能源乘用車總量85%。其中比亞迪（1211）13.38萬輛、特斯拉中國7.89萬輛、上汽通用五菱4.95萬輛、吉利（0175）2.97萬輛、長安汽車1.62萬輛、小鵬汽車（9868）1.53萬輛、理想汽車（2015）及蔚來汽車（9866）各約1.3萬輛等。

乘聯會表示，7月乘用車生產能力很強，預計產銷按年實現20%左右增長，可實現淡季不淡的良好局面 。乘聯會預計，政策拉動消費的效果按月減弱，加上7月為淡季，料7月按年增速將較6月放緩。

其他報道

英國最低工資做夠30個鐘先買到和牛？ 黃傑龍：牛角最抵食

乘聯會：中國6月份廣義乘用車零售銷量年增22% 按月升43.5%

舜宇光學6月手機鏡頭出貨量年跌16%

百度：自動駕駛合法上路有利行業 香港亦具備發展能力

美匯創近20年新高 恒指收市僅升82點 全周跌134點 北水轉流入

第三跑道進入熟習運作 國泰貨機成為首架降落的商業航班

高院頒令高銀金融大股東潘蘇通破產

安倍晉三中槍命危 中國外交部：對事件感震驚 祝願早日康復

日媒：院方考慮替安倍晉三安裝人工心肺裝置 市場避險 日圓續走高

大新被MUFG沽出大部分持股 股價暫跌2.13%

滬深三大指數低收 滬指全周累跌0.93% 兩市成交額破萬億人幣

旭輝午間突插近10% 券商︰內房違約負面情緒蔓延

大灣區航空傳本月23日啟航飛曼谷

駿隆：截至6月強積金每人蝕逾3萬 投資者應為退休部署

【有片：埋身擊】上證受壓於250天線 料須突破3450點才可重拾升勢

小米：正在利用其他品牌汽車進行自動駕駛路試

中廣核新能源6月發電量按年增13.9% 風電項目升逾五成

【有片：選股王】新秀麗可短線炒波幅 待疫後復蘇催化劑發酵

安倍晉三遇刺 分析師：日本超寬鬆貨幣政策可能受影響 日圓或大升

黎智英海外大狀：被指違國安法 辯護亦被視為顛覆國家

前高層許淑嫺入稟申索港交所逾500萬元 稱曾受職場欺凌

恒指高開後受壓半日僅升15點 10天線得而復失 魯商生活潛水25%