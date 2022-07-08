根據香港分銷協議，大新銀行獲泰禾人壽任為其非獨家保險代理，於香港分銷人壽保險產品；及泰禾人壽為大新銀行於香港的人壽保險產品獨家供應商，以向大新銀行零售客戶進行分銷，分别為期 15 年。大新銀行當年已收取 19.72億元的預付款項作為代價，泰禾人壽並同意向大新銀行支付共十筆，每筆金額為5280萬元的等額遞延支付款項，其中大新銀行已收取四筆遞延支付款項。

因應過去兩年多關於泰禾人壽、其中間控股公司及最終控股公司的負面消息持續出現。泰禾人壽自2021年2月8日起停止承保任何新保單，而相關銷售目前亦無限期停止。鑑於上述之發展以及泰禾人壽違反香港分銷協議的條款，大新銀行已於今日向泰禾人壽發出書面通知終止香港分銷協議。

於香港分銷協議終止後，有關未攤銷的餘額將不再予以攤銷，轉為扣除應收年度遞延支付款項後，餘額於大新銀行集團的收益賬內「其他收入」項下確認。終止香港分銷協議將根據相關會計準則要求，於截至今年度賬目處理，估計對大新銀行於今年中期備考稅前股東資金之影響為增加13.44億元。

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