中銀香港個人數字金融產品部資深財富顧問高耀豪表示，若下半年通脹將見頂並溫和回落，美國聯儲局加息幅度減慢，經濟未必一定進入衰退。而經濟衰退出現的時機以及維持的時間將帶來不同的影響，若經濟衰退較早出現，將打擊企業盈利，美股或再度下調。但若經濟衰退出現時間延後，或較為輕度，美股則已反映一定程度的衰退風險。該行預期聯儲局首要目標是降低通脹，因此預料7月及9月將加息0.75厘，其後兩次則加息0.25厘，年底利率將為3.25至3.5厘區間。

至於市場關心滯脹風險，高耀豪指出，下半年有機會出現投術性衰退，即GDP錄得連續兩個月負增長，但未必出現真正衰退，即指失業率及消費能力等出現急速下降。滯脹則視乎通脹會否回落，需求減低，若能從中間取得平衝點，風險將會減少。而現時失業率處於低水平，消費物價仍然高企，兩者數據未出現一致，因此現時的滯脹風險較低。

高耀豪表示，由於下半年市況波動，投資者應作出均衡配置及策略性部署，並因市場轉變而作出調整。

對於中國經濟展望，中銀香港首席經濟學家鄂志寰表示，疫情對內地GDP增長影響顯著，第一季錄4.8%升幅，惟預計第二季增長較第一季增長放緩，而第三、四季將會回升，料全年增長可接近國家目標5.5%。

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