美國通脹急升引發市場判斷將大幅加息，美期、歐股下跌，亞股個別發展，港元偏弱，金管局紐約時段再沽美元，港股早段窄幅波動向上，據報內地監管機構討論爛尾樓停貸防控風險方法，恒指跌幅收窄。恒指連跌4日，累計跌974.57點。科指連升兩日，累計升63.62點。恒指國指續創近7周收市新低。
恒指今早高開20點，高位升90點，午後曾跌最多243點，高低波幅335點。
恒指收市跌46點或0.22%，報20751點，成交金額1128億元，較上日增加4.08%；國指跌19點或0.28%，報7125點。恒生科技指數收報4587點，升0.89%。
友邦（1299）、建行（0939）、工行（1398）拖累大市。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）貢獻恒指較多。
藍籌22隻升，43隻下跌，4隻無升跌。比亞迪（1211）升5.52%，收報283元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）跌5.41%，收報48.05元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報22.4元，升6.16%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報26元，跌4.24%。
恒指10天線(21401.73點)跌穿20天線(21465.4點)逼近100天線(21361.32點)，恒指亦低於主要平均線，最近為50天線(21032.99點)。科指10天線(4728.8點)跌穿20天線(4753.65點)，指數續高於100天線(4521.95點)。
北水南下合計淨流入5.9億元，較上日減少47.55%，連續第3日流入，累計流入29.22億元，對上一次連續3日淨流入是6月13日。南水北上合計淨流出9.17億元人民幣，較上日減少86.66%，連續第4日流出，累計流出131.1億元。
中國擬取消澳洲煤進口禁令，兗煤澳洲（3668）逾升9%。收報30元，升9.49%。
爛尾樓斷供潮，招商銀行（3968）：正在開會，相關訊息待確認。見52周低40.15元，收報42元，跌4%。
基石藥業（2616）擬賣盤。收報5.21元，升0.19%。
內地監管部門據報召開緊急會議，討論爛尾樓停貸。建行（0939）、農行（1288）稱規模小，風險可控，興業涉款16億。建行見52周低4.98元，收報4.99元，跌1.38%。農行見52周低2.53元，收報2.55元，跌1.92%。
九倉置業（1997）發盈警，料上半年將轉盈為虧。收報35.3元，跌1.53%。
蘋果據報開始試產iPhone 14，蘋果概念股抽高，比亞迪電子（0285）曾升9%。收報22.4元，升6.16%。
內媒引述專家建議調整「三條紅線」政策。中海外（0688）收報23.1元，跌0.86%；龍湖（0960）收報29.85元，跌4.78%；華潤置地（1109）收報33.95元，跌3.28%。非藍籌內房合景泰富（1813）見52周低1.62元，收報1.7元，跌3.95%；寶龍地產（1238）見52周低1.01元，收報1.11元，升2.78%；萬科（2202）收報16.5元，跌8.94%；雅居樂（3383）見52周低2.5元，收報2.65元，升0.76%；中駿集團（1966）創上市新低，見0.75元，收報0.78元，跌3.7%；融信中國（3301）創上市新低，見1.14元，收報1.16元，跌2.52%。
碧桂園（2007）：購買境內公司債券，首期斥10億，以維護債價穩定。收報3.62元，跌1.36%。
天齊鋰業（9696）發盈喜，中期純利升至多134倍。創上市新高，見83.55元，收報79元，跌3.66%。
海底撈（6862）子企特海國際申上市，連蝕三年累蝕近19億元。收報16.7元，跌2%。
偉易達（0303）：原材料航運價格未回落，將再加價 。收報61.2元，升0.82%。
茂宸集團（0273）發盈警，料上半年蝕約1.35億元。收報0.022元，無升跌。
泰禾：大新銀行（2356）仍為其授權持牌保險代理機構。見52周低6.18元，收報6.18元，跌2.06%。
中國疫情拖累，德視佳（1846）上半年眼科手術總數減少約2.5%。收報6.7元，跌0.59%。
微博（9898）：將對站內利用諧音字、變體字等傳播不良訊息行為開展集中整治。收報162.2元，升0.81%。
迅銷（6288）公布業績。停牌前墳9.05元，升0.9%。
破頂股包括，天齊鋰業（9696）創上市新高，見83.55元，收報79元，跌3.66%；雅迪（1585）創52周高，見17.58元，收報17.32元，升7.98%；GBA集團（0261）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；恒偉集團（8219）創52周高，見0.7元，收報0.59元，升7.27%。
27隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂服務（0873）低見2.68元，收報2.81元，無升跌；時代鄰里（9928）低見1.25元，收報1.34元，升1.52%；合景悠活（3913）低見1.75元，收報1.82元，跌2.15%；金科服務（9666）低見15.1元，收報15.56元，跌3.11%；融信服務（2207）低見3.27元，收報3.55元，升1.72%；遠洋服務（6677）低見2.79元，收報2.84元，跌0.35%；富力（2777）低見1.67元，收報1.74元，跌0.57%；三巽控股（6611）低見0.43元，收報0.455元，跌9%；中駿集團（1966）低見0.75元，收報0.78元，跌3.7%；融信中國（3301）低見1.14元，收報1.16元，跌2.52%。
57隻股份創52周低，其中十隻包括，寶龍地產（1238）低見1.01元，收報1.11元，升2.78%；雅居樂（3383）低見2.5元，收報2.65元，升0.76%；招商證券（6099）低見7.33元，收報7.41元，升0.41%；丘鈦（1478）低見4.61元，收報4.71元，無升跌；信德（0242）低見1.49元，收報1.51元，跌0.66%；粵海投資（0270）低見8.22元，收報8.29元，跌0.12%；台州水務（1542）低見2.61元，收報2.61元，跌0.38%；美瑞健康國際（2327）低見0.28元，收報0.285元，跌3.39%；方正控股（0418）低見0.53元，收報0.53元，跌5.36%；檳傑科達（1665）低見0.8元，收報0.8元，跌1.23%。
異動股
上升異動股，包括，凱升控股（0102）收報0.21元，升28.05%；晶門半導體（2878）收報0.6元，升17.65%；華科資本（1140）收報0.55元，升14.58%；科濟藥業（2171）收報17.42元，升14.15%；世紀睿科（1450）收報3.89元，升13.08%；中泛控股（0715）收報0.06元，升11.11%；中國環保科技（0646）收報0.5元，升9.89%；陸慶（8052）收報0.09元，升9.76%；兗煤澳洲（3668）收報30元，升9.49%；康方生物（9926）收報23.85元，升9.15%；成實外教育（1565）收報0.206元，升8.99%。
下跌異動股，包括，朗詩（0106）收報0.194元，跌14.16%；太陽國際（8029）收報0.285元，跌12.31%；Okura（1655）收報0.4元，跌12.09%；飛魚科技（1022）收報0.405元，跌10%；有線（1097）收報0.047元，跌9.62%；聯眾（6899）收報0.163元，跌9.44%；火幣科技（1611）收報4.6元，跌9.09%；強泰環保（1395）收報0.171元，跌9.04%；三巽控股（6611）創上市新低，見0.43元，收報0.455元，跌9%；富臨（1443）收報0.223元，跌8.98%；萬科（2202）收報16.5元，跌8.94%。
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