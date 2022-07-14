內地貸款佔港銀總貸款額的5%至35%，其中內房貸款佔內地相關貸款的兩至三成。穆迪指出，港銀主要向中國內地頂級房地產開發商及其關聯公司提供貸款，它們大多在內地一二線城市開展業務。雖然港銀對向「三條紅線」的紅色類別的房企借貸敞口很小，該行認為自2021年底以來內房銷售疲軟和再融資風險增加，抑制其償債能力，已增加了港銀的資產風險。

穆迪又指出，一些香港銀行在其預期信用損失模型和管理層決策採用更保守的參數值，增加了2021 年下半年的貸款損失準備金，以應對中國不良房地產行業導致的資產風險增加。內房低迷持續較長時間，進一步加大風險，對中國經濟產生嚴重的負面影響，令今年上半年信貸損失撥備較一年前提高，影響香港銀行盈利能力。

雖然大多數香港銀行已經放緩在內地放貸，但穆迪表示，一些銀行的風險敞口和相關信貸有所增加。2016年以來，大約五分之一的該行評級的香港銀行在內地貸款增長速度，快於其整體貸款的增長速度，不過有四分一受評級港銀截至去年底，在內地貸款較2015年底有所減少。

穆迪指出，港銀內房貸款多為離岸貸款，考慮償還貸款來源、抵押品和貸款回收因素後，離岸貸款較在岸貸款面對更高的風險。另外，與主要向大型國有企業和藍籌企業貸款的銀行相比，主要向民企和小企業貸款的銀行的風險更高。在中國充滿挑戰的宏觀經濟環境中，民營企業和小公司通常比擁有強大股東的大公司更容易受到影響。

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