文章指出，涉及群眾重大利益的不合理事情都是瞞不了、壓不住、繞不開的。維穩不能是通過消音等手段「維持表面穩定」，而是要解決真問題。然而現實就是，不解決真問題，表面穩定就會很脆弱，而且潛藏著一旦反彈就很猛烈的風險。

胡錫進認為，讓經濟活躍起來至關重要，它其實是最大的「維穩」。經濟好了就如同社會治理有了潤滑劑，人們有錢賺，氣就順一些，互聯網上的熱點就會更多是「網上的事情」，而不是一個個線下的衝突拿到網上來發酵、動員，網下網上一起暴雷。無論什麼地方的情況都一樣，經濟好時矛盾就少，經濟不好時矛盾就紛紛突出出來。

胡錫進又指出，「把發展搞好了，應對各種風險的資源就會變多，出同一個問題，它的實際衝擊力也可能減緩。所以要勇於實事求是面對問題，不把它們拖到暴雷，同時要把最大注意力放在推動經濟社會發展上，尤其是在今天疫情已經出現緩和的時候。」

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