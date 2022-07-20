荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）（美﹕ASML）公布第二季業績，淨銷售額為54.31億歐元（436.54億港元），按年升53.7%，好過市場預期；淨利14.11億歐元，按年升35.6%，遜市場預期。毛利為26.65億歐元， 按年升30.3%；毛利率為49.1%。 每股盈利3.54歐元，去年同期爲2.52歐元。
阿斯麥宣布，下調今年全年淨銷售額增長，由此前預計增長20%下調至10%。阿斯麥表示，由於今年剩餘時間內快速發貨量的增加將導致收入確認延遲至2023年，相關金額約爲28億歐元。另外，考慮到收入確認的延遲、與計劃提高産能相關的額外成本，以及通脹趨勢，公司預計今年全年毛利率將在49%至50%之間。
阿斯麥總裁兼首席執行官Peter Wennink表示，部分客戶在某些消費者驅動的細分市場出現需求放緩的迹象，但仍然看到對集團光刻系統的強勁需求，這是由汽車、高性能計算和綠色能源轉型的全球大趨勢驅動。
阿斯麥給出第三季業績指引，預計淨銷售額介於51至54億歐元之間，毛利率介於49%至50%之間，研發成本約爲8.1億歐元，銷售和管理成本約爲2.35億歐元。
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