moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

匯控：港業務需求來自全球 分拆損港盈利能力

匯控（0005）自2019年後，再度在港舉行非正式股東會，分拆亞洲業務和派息成為焦點。股東指匯控主要盈利主要來自亞洲，應分拆亞洲業務以集中資源，行政總裁祈耀年表示，不少收入記賬在香港和亞洲的收入，其客戶來源來自全球各地，是因為該行的全球連接性而選用他們。

祈耀年表示，如果香港業務脫離集團，香港業務盈利性將大為削弱，以致亞洲的業務價值，和派息水平。因此香港業務不只反映亞洲本地業務，更是反映國際業務流入香港。

有股東認為，將匯控遷冊回港，可避免日後英國因脫歐、北愛獨立，或通脹等問題而再次被英國監管機構中止派息，不過非執行主席杜嘉祺表示，新冠肺炎的影響不明，認為是百年一遇、不會再次出現，監管機構不會因經濟或政治原因要求停派股息。財務總監邵偉信指，該行在英國稅制有優勢，英國與多個地區有簽訂稅務協議，在香港未必有此優點。

有股東爭取以特別股息方式，派發被英國監管當局取消的2019年末期息，管理層未有直接回應，杜嘉祺強調，明白股息對小股東重要，已經盡早回復派息，並為明年派息提供指引，該行正集中於恢復疫情前的派息水平。

其他報道

零售協會：7月銷情更淡靜 料消費券動力逐周遞減

閩港控股發盈警 料中期轉蝕300萬

廖創興企業發盈警 料上半年純利跌最多逾5成

利福中國半年少賺83.5% 不派中期息

港6月零售銷售按年跌1.2% 遜預期

佩洛西訪台 日圓重返6算 美息差擴至32 恒指跌476點 逾200股破底

法拉第未來擬發債集資46.8億 正尋求潛在投資者

深圳合法完全自動駕駛汽車  並給出交通違法指引

新濠博亞據報總部擬遷至澳門 避免在美退市

內媒﹕小鵬汽車、阿里雲合作打造最大自駕智算基地

滬深三大指數午後跌幅稍為收窄 上證3200點得而復失

羅兵咸永道：若本港11、12月能通關  零售額有望升5%

ZA Bank辦實體嘉年華 有機會贏100萬現金

佩洛西或訪台 內地禁多間台食品廠產品進口

海港企業半年虧損擴大至8600萬元 近30個月酒店業務累蝕6.5億

澳門：周六起旅客酒店隔離縮至7天 娛樂場逐步恢復營運規模

港燈半年多賺1.6% 中期息15.94仙不變

佩洛西訪台 恒指半日跌545點 恒指科指創超過兩個月低 成分股全跌

滬深三大指數半日低收 深證成指跌3%

騰訊失守290元 創近4年新低

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日 港元升值至7.8495

美PCAOB主席：不接受中國對審計底稿任何限制

中國褐皮書：企業不信「清零」噩夢結束 內地經濟7月進一步惡化

內地經濟增長5.5%難達標 據報轉定調為「指引」非硬目標 下令不能躺平

佩洛西訪台 台要求三軍進入戰備整備期 台股跌逾2% 亞股向下 恒指跌逾2.7%

A股向下 上證跌0.88% 人行逆回購淨回籠30億元

恒指低開222點 科指跌1.9% 碧服再跌4.9%

港股ADR跌198點 夜期低水259點 美期亞股向下 港燈等業績

美股終止三連升 道指跌46點 美債息差達31基點

金管局沽出7.99億美元 銀行體系總結餘跌穿1450億