祈耀年表示，如果香港業務脫離集團，香港業務盈利性將大為削弱，以致亞洲的業務價值，和派息水平。因此香港業務不只反映亞洲本地業務，更是反映國際業務流入香港。

有股東認為，將匯控遷冊回港，可避免日後英國因脫歐、北愛獨立，或通脹等問題而再次被英國監管機構中止派息，不過非執行主席杜嘉祺表示，新冠肺炎的影響不明，認為是百年一遇、不會再次出現，監管機構不會因經濟或政治原因要求停派股息。財務總監邵偉信指，該行在英國稅制有優勢，英國與多個地區有簽訂稅務協議，在香港未必有此優點。

有股東爭取以特別股息方式，派發被英國監管當局取消的2019年末期息，管理層未有直接回應，杜嘉祺強調，明白股息對小股東重要，已經盡早回復派息，並為明年派息提供指引，該行正集中於恢復疫情前的派息水平。

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