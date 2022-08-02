文章日期：2022年8月2日 20:06
中國再保險（1508）發盈警，料今年上半年淨利潤按年倒退約40%至50%，按去年同期中國再保險賺40.11億元（人民幣，下同）計算，即今年中期盈利或跌至最低約20億元。
公司解釋，上半年業績倒退的主要原因為受資本市場大幅波動、趨勢走弱影響，投資收益按年下降。
中國再保險今日收報0.61港元，跌1.6%。
其他報道
Uber次季收入勝預期 盤前升逾14%
內房風暴拖累 明源雲料上半年轉蝕最多5.8億人幣
中策集團料半年虧損收窄至不多於1.2億元
長江生命科技上半年少賺35％至6512萬元 不派中期息
匯控：港業務需求來自全球 分拆損港盈利能力
證監會將探討制定碳市場監管框架
零售協會：7月銷情更淡靜 料消費券動力逐周遞減
閩港控股發盈警 料中期轉蝕300萬
廖創興企業發盈警 料上半年純利跌最多逾5成
利福中國半年少賺83.5% 不派中期息
港6月零售銷售按年跌1.2% 遜預期
佩洛西訪台 日圓重返6算 美息差擴至32 恒指跌476點 逾200股破底
法拉第未來擬發債集資46.8億 正尋求潛在投資者
深圳合法完全自動駕駛汽車 並給出交通違法指引
新濠博亞據報總部擬遷至澳門 避免在美退市
內媒﹕小鵬汽車、阿里雲合作打造最大自駕智算基地
滬深三大指數午後跌幅稍為收窄 上證3200點得而復失
羅兵咸永道：若本港11、12月能通關 零售額有望升5%
ZA Bank辦實體嘉年華 有機會贏100萬現金
佩洛西或訪台 內地禁多間台食品廠產品進口
海港企業半年虧損擴大至8600萬元 近30個月酒店業務累蝕6.5億