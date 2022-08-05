TikTok 7月11日宣布重返辦公室政策，要求員工每周至少回辦公室兩次，但鼓勵每周回來三次。知情人士指，TikTok提前一個多月向員工發出通知，希望他們回到辦公室。

有員工指，根據TikTok推動重返辦公室的計劃，他們被告知將不再能報銷無線網絡和健身房費用。另有知情人士表示，與TikTok位於洛杉磯和山景城的主要樞紐無關的美國員工，將失去每天45美元的餐飲補貼。TikTok指出，將為其辦公場所提供餐飲服務，以抵消餐飲補貼被削減的影響。

報道指，TikTok已允許員工申請與該重返辦公室政策相關的60天延期。員工可以申請長期遠程辦公，但需要人力資源部門及員工所在部門主管批准。知情人士表示，有些審批需要得到母公司字節跳動董事長張利東審批。

TikTok發言人表示，要求長期遠程辦公的員工每隔六個月須重新申請。知情人士稱，申請長期遠程辦公還需要提供相應文件，例如醫生證明文件。

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