綜合外電報道，馬斯克向美國特拉華州法院提出的反訴書中指控Twitter欺詐，稱在4月份他同意收購該公司之前，Twitter虛假描述其業務狀況，以及有關其平台用戶的關鍵指標。他指，Twitter欺詐事項包括在協議簽署幾天後，Twitter重報日均可貨幣化用戶數，以及Twitter據稱錯誤計算虛假帳戶和垃圾郵件帳戶的數量。

他指出，Twitter向他一方披露的資訊顯示，Twitter擁有2.38億每日可貨幣化活躍用戶，但真正看廣告的用戶之數量較Twitter所說的數字要低約6500萬戶，甚至大部分的廣告只能觸及不到1600萬個使用者，僅佔所有推特帳號的7％。

Twitter則提出反擊指，馬斯克企圖歪曲數據並利用訴訟來破壞Twitter的業務；又指該公司在提交給監管機構的文件中對於可盈利日均用戶的披露資訊是準確的。

Twitter與馬斯克的官司預計於10月17日開始審理，為期5天。

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