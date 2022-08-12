期內，總收入182.56億元，按年增長1.43%。其中，香港電訊總收益上升3%至161.57億元；OTT 業務升22%至7.86億元；免費電視及相關業務升52%至3.88億元；企業方案業務升2%至25.48億元。

EBITDA按年增加5%至57.87億元。其中，香港電訊EBITDA升2%至58.34億元；免費電視及相關業務為7900萬元；企業方案業務升35%至3.72億元；OTT業務自推出Viu以來，首次錄得EBITDA正數，於上半年錄得1800萬元。

電盈表示，Viu續專注於推動每月活躍用戶及付費用戶的增長，截至今年6月底止，每月活躍用戶及付費用戶分別為6070萬名及910萬名，按年增長23%及31%，增長於印尼，泰國及菲律賓市場尤其顯著。免費電視及相關業務的本地內容吸引觀眾，帶動黃金時段收視上揚24%，廣告客戶數目及廣告總收益均有增長。ViuTV 應用程式下載量增長19%。

企業方案業務方面，截至6月底，已簽訂的訂單總值為240.06億元，新贏得合約包括於香港國際機場的跨境設施建設自動泊車基建之智慧城市項目，以及為新加坡多個政府機構提供代理設施管理服務。

集團展望，Viu Original Studio除有多項國際性的合作項目正在籌備。同時，集團聯同香港電訊成為 The Sandbox 首家融合通訊、媒體及科技的香港伙伴，進軍元宇宙。

電盈今日收報4.19元，升0.48%。

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