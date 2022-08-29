moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指公司推滬深港通國指 港股A股共80隻成份股 強調不會取代國指

恒生指數公司宣布推出中國企業指數的延伸指數「恒生滬深港通國企指數」，選股範疇包括國指成份股及大市值A股，成份股數目80隻，為中國跨市場「全面性」指標。恒生指數公司董事兼指數總監黃偉雄表示，國指代表中國離岸股票市場，滬深港通國指則在此基礎上涵蓋在岸市場，認為市場空間闊，新指數未來不會取代國指，期望年底前有相應投資產品的推出。

黃偉雄提到，目前未有計劃把在美上市的中概股納入選股範圍，指市場意見反映改寫股份的可投資性較低，惟不排除未來納入其中或就此另外推出一隻新指數。他續指，市場人士普遍指目前市場未有領先的中國跨市場指標，認為新指數可填補這個缺口，以國指結合A股是一個合理的產品擴展。此外，市場人士亦關注成份股能否透過互聯互通交易，因此新指數設計成符合南向和北向互聯互通的交易資格。

新指數總市值逾25萬億元人民幣（28.4萬億港元），而國指僅15萬億港元。據回溯數據顯示，新指數自2017年至今，累計回報達12.6%，暫時成份股的港股和A股數目分別為45隻和35隻，股份權重分別為46%和54%，每隻成份股的比重上限8%跟隨國指。

其他報道

世文首季虧損收窄 不派息

檢疫酒店收入升帶動華大酒店上半年多賺11倍 不派中期息

中國太平半年盈利倒退47% 不派中期息

萬華首季虧損收窄 不派息

農行半年多賺5.45% 不派中期息

傳平保再出報告推分拆匯控 指重組工商和資本市場業務可釋放200億美元企業價值

恒指收市跌146點 科指跌1.2%失守20天線 北水轉流入

任志剛：對鄭海泉離逝感到婉惜

滬深三大指數全日個別發展 深證成指跌0.34%

李澤鉅：對鄭海泉離世深表哀痛 感謝其對集團貢獻

中銀延長港客更新回鄉證到期時限

匯豐保險：上半年新業務價值升57% 下半年料可續強勁增長

科大與螞蟻集團合作 每年培訓1000名金融科技人才

永達汽車中期純利跌42.5% 不派息

美的置業︰不減價甩貨續堅持派息 若合作方有問題會主動洽購

建滔集團半年少賺五成 派中期息0.3元

恒指半日跌140點 科指跌0.9% 守住20天線 龍湖跌5.6%

滬深三大指數半日低收 深證成指跌0.38%