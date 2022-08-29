恒生指數公司宣布推出中國企業指數的延伸指數「恒生滬深港通國企指數」，選股範疇包括國指成份股及大市值A股，成份股數目80隻，為中國跨市場「全面性」指標。恒生指數公司董事兼指數總監黃偉雄表示，國指代表中國離岸股票市場，滬深港通國指則在此基礎上涵蓋在岸市場，認為市場空間闊，新指數未來不會取代國指，期望年底前有相應投資產品的推出。
黃偉雄提到，目前未有計劃把在美上市的中概股納入選股範圍，指市場意見反映改寫股份的可投資性較低，惟不排除未來納入其中或就此另外推出一隻新指數。他續指，市場人士普遍指目前市場未有領先的中國跨市場指標，認為新指數可填補這個缺口，以國指結合A股是一個合理的產品擴展。此外，市場人士亦關注成份股能否透過互聯互通交易，因此新指數設計成符合南向和北向互聯互通的交易資格。
新指數總市值逾25萬億元人民幣（28.4萬億港元），而國指僅15萬億港元。據回溯數據顯示，新指數自2017年至今，累計回報達12.6%，暫時成份股的港股和A股數目分別為45隻和35隻，股份權重分別為46%和54%，每隻成份股的比重上限8%跟隨國指。
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