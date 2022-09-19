據公告，SEI全名為Scientific Energy, Inc.，於美國場外交易市場買賣，其主要透過持股98.75%的附屬公司澳門網絡傳媒發展（MED）經營業務。MED擁有五家附屬公司，在澳門和中國珠海營運，其擁有一家香港公司Gold Gold Gold Limited，經營黃金買賣。

當中SEI在澳門營運手機平台「奧覓」，作食品及雜貨訂購及配送服務，並設有奧覓手機程式。該平台將餐廳/商戶和顧客及配送員連接，創建出滿足於此三方的服務，並以更具智能性和有效的方式處理訂單。截至2021年底奧覓已完成840萬宗交易，錄得合共10.49億澳門元（約1.31億美元）的網站成交金額。截至2021年底，SEI擁有約62萬的登記用戶，並服務超過4,400個有合作關係的該商戶。

SEI初期只經營食品下單配送服務，其後以其平台之客戶為基礎，發展至其他的服務領域，例如手機超市（澳覓超市）居家配送服務以及品牌推廣服務。SEI相信其業務定能進一步增取客戶增長並能加強客戶價值。

誼礫指，集團一直致力於業務多元化，公司相信香港的外送服務需求在將來依然殷切，也有繼續優化的條件。SEI擁有98.75%股權，MED本著在澳門的成功業務模式，有助公司在未來開拓不同業務。

此外，SEI和誼礫的附屬公司Cityhill Limited分別持有Gold Gold Gold Limited的50%股權。在協議完成後，誼礫將間接持有Gold Gold Gold Limited超過50%股權。據此，Gold Gold Gold Limited將成為誼礫多數擁有之附屬公司，其賬目將併表入誼礫財務報表。

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