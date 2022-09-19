誼礫控股（0076）公布，與一名個人的換股股東訂立股權交換協議，公司將以溢價17.65%或每股0.04港元發行2.5025億股，與換股股東交換其擁有2600萬股SEI股份，每股SEI作價為0.05美元，涉及總代價1001萬港元。完成交易後，誼礫將擁有SEI的9.87%股柱，而換股股東則擁有誼礫的3.45%股權，SEI將不會併表入誼礫。
據公告，SEI全名為Scientific Energy, Inc.，於美國場外交易市場買賣，其主要透過持股98.75%的附屬公司澳門網絡傳媒發展（MED）經營業務。MED擁有五家附屬公司，在澳門和中國珠海營運，其擁有一家香港公司Gold Gold Gold Limited，經營黃金買賣。
當中SEI在澳門營運手機平台「奧覓」，作食品及雜貨訂購及配送服務，並設有奧覓手機程式。該平台將餐廳/商戶和顧客及配送員連接，創建出滿足於此三方的服務，並以更具智能性和有效的方式處理訂單。截至2021年底奧覓已完成840萬宗交易，錄得合共10.49億澳門元（約1.31億美元）的網站成交金額。截至2021年底，SEI擁有約62萬的登記用戶，並服務超過4,400個有合作關係的該商戶。
SEI初期只經營食品下單配送服務，其後以其平台之客戶為基礎，發展至其他的服務領域，例如手機超市（澳覓超市）居家配送服務以及品牌推廣服務。SEI相信其業務定能進一步增取客戶增長並能加強客戶價值。
誼礫指，集團一直致力於業務多元化，公司相信香港的外送服務需求在將來依然殷切，也有繼續優化的條件。SEI擁有98.75%股權，MED本著在澳門的成功業務模式，有助公司在未來開拓不同業務。
此外，SEI和誼礫的附屬公司Cityhill Limited分別持有Gold Gold Gold Limited的50%股權。在協議完成後，誼礫將間接持有Gold Gold Gold Limited超過50%股權。據此，Gold Gold Gold Limited將成為誼礫多數擁有之附屬公司，其賬目將併表入誼礫財務報表。
其他報道
WeLab及Astra完成收購印尼雅加達服務銀行 涉資逾41億元
復星：負債1000億對應2700億總資產 承受6500億債屬混淆陳述
A股低開 上證跌0.12% 人民幣中間價創歷史最大偏強幅度 人行淨投放120億元
恒指低開66點 科指跌0.79% 阿里跌2% 周大福升4.4%