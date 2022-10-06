moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

友和銅鑼灣旗艦店明日正式開業 料明年再開兩實體店

半新股友和（2347）宣布，旗下全港最大旗艦店將於明日正式開業，位於銅鑼灣恒隆中心9樓，佔地1.2萬平方呎，覆蓋超過2.4萬項SKU。友和行政總裁胡發枝透露，明年將於新界東及新界西各開設一間大型零售店，加強快商務（Quick commerce）業務的布局。

他表示，新店投資額約為數百萬元，全店更投放數十萬元使用電子價錢牌，消費者可直接查看存貨水平、用戶評價、產品教學等，實體店與網店的價錢亦會同步更新。同時，明年將發展的快商務業務，希望可覆蓋實體店的10公里內，並可達至4小時配送產品，以滿足客戶需要。

至於10月1號派發的最後一期消費券，胡發枝認為，可以帶動市場消費氣氛，去年派發時明顯較為亢奮，第一日已外出購物，今次消費者相對較冷靜，選購的產品亦較為平均。他又指，相信港人出國購買電器的比例較低，反而更多人在友和選購旅遊相關產品，開關亦可吸納更多落外國旅客，為跨境電商業務帶來一定基礎。

其他報道

恒指收市跌75點 成交大減40% 10個月最少

證監會梁鳳儀：金融業逆境下借科技支持發展

惠譽降英國信貸評級展望至負面 為一周來第二間機構降評級展望

多相︱沉浸式藝術館ARTE M登陸新世界11 SKIES   北角開館供先睹

積金局：4至8月發出付款通知書增15% 料拖欠供款趨勢持續

國泰機師工會：機師人手短缺 預期機票價格持續上升

強積金資產總值首穿1萬億 每名打工仔至今賬面虧損5.65萬元

投資推廣署將率團訪中東 冀港成亞洲據點

研發費用佔比不達標 支付寶被取消上海高新技術企業資格

【有片：選股王】若內地放寬旅遊防疫限制 中航信亦有望受惠

保利置業9月合約銷售額按年升56.1%

【有片：埋身擊】商品貨幣低位回升 料後市進一步反彈

高盛料本港樓價跌幅擴大至30%

恒指半日跌77點 艾美疫苗半日跌0.99% 中創新航跌0.13% 科指跌0.9%

馬斯克據報曾想把收購價下調30% 惟遭Twitter拒絕

凱施餅店：管理層正積極跟進 本周內將向員工出糧

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日 見逾兩周低

傳匯豐聘瑞信高層負責亞洲併購業務

香港PMI半年來首次跌穿50 職位流失率創21個月最急

報告顯示購買新加坡豪宅的外國人中 以中國人購買量最多

恒指高開12點 艾美疫苗上市跌7.18% 中創新航無升跌