半新股友和（2347）宣布，旗下全港最大旗艦店將於明日正式開業，位於銅鑼灣恒隆中心9樓，佔地1.2萬平方呎，覆蓋超過2.4萬項SKU。友和行政總裁胡發枝透露，明年將於新界東及新界西各開設一間大型零售店，加強快商務（Quick commerce）業務的布局。
他表示，新店投資額約為數百萬元，全店更投放數十萬元使用電子價錢牌，消費者可直接查看存貨水平、用戶評價、產品教學等，實體店與網店的價錢亦會同步更新。同時，明年將發展的快商務業務，希望可覆蓋實體店的10公里內，並可達至4小時配送產品，以滿足客戶需要。
至於10月1號派發的最後一期消費券，胡發枝認為，可以帶動市場消費氣氛，去年派發時明顯較為亢奮，第一日已外出購物，今次消費者相對較冷靜，選購的產品亦較為平均。他又指，相信港人出國購買電器的比例較低，反而更多人在友和選購旅遊相關產品，開關亦可吸納更多落外國旅客，為跨境電商業務帶來一定基礎。
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