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桑德國際主席捏造財政文件54.1億  法庭判向投資者「回水」

證監會今公布，投資控股公司桑德國際（前股份編號：0967）主席及執行董事文一波（男）被法庭按《證券及期貨條例》第214條，勒令以釐定價格回購公司其他股東所持有的股份，以及對他發出取消資格令，不得擔任、留任董事或以任何方式直接或間接參與任何法團管理，為期12年。

證監會表示，是次取得回購股份命令，有別於此前針對洪良、大凌集團等個案，而是根據《證券及期貨條例》第214條頒布的首項同類命令，要求集團任何成員購買其他成員的股份。

翻查桑德退市前最後公布的2017年年報資料，文一波持有桑德國際約51.41%股權，其餘股東包括Changjiang Capital Fund及北控水務，各持股約16.69%及11.71%。

文一波創立的桑德國際先後於2006年和2010年在新加坡和香港上市，但公司股份於2016年遭監管機構勒令停牌。其後證監會於2019年展開法律程序，最後在2022年9月13日遭聯交所除牌。

證監會提及，文一波的計劃涉及桑德國際的數家附屬公司在2011年、2012年及2013年財政年度於兩家內地銀行維持的五個銀行帳戶。法庭信納，他的計劃令該等附屬公司截至2012年及2013年12月31日的銀行帳戶結餘，被分別推高21.8億元人民幣（約24.1億港元）及27.2億元人民幣（約30億港元），佔桑德國際在其2012年及2013年年報所匯報的淨資產的82%及89%。

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