惠譽指出，目前房企信貸評級繼續趨向下跌，四大銀行上半年逾期貸款，較去年同期上升逾五成。該行指出，內房市場持續疲弱，其連鎖反應將暴露多個行業的脆弱性，以資產管理、工程民企、建築公司和小型鋼鐵生產商所受到影響最大。

內房陷入困境，加上嚴格新冠肺炎防控政策擴大和外部需求疲軟，削弱對內地今年經濟增長預期至2.8%。內地公共財政和金融體系的壓力變得更加嚴峻，將影響着亞太區和全球的前景。

英國上月底公布沒有預算支持的大幅減稅方案，引發債匯市場大幅動盪。惠譽在今季將政策失誤風險加入為主要風險，指出高通脹和利率上升時期，令地緣政治風險和社會壓力加劇，出現政策失誤和市場波動風險的可能性增加。該行亦將滯脹、資產價格下降和債務增加，在今季維持在主要風險。

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