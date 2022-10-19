文章日期：2022年10月19日 17:41
據彭博報導，時代中國（1233）已於寬限期結束前支付一筆4.5億美元、2026年到期的離岸債券利息，該筆利息1395萬美元原應於9月22日到期支付，惟時代中國未有及時支付。
該筆債券有30日寬限期，據彭博引述兩位投資者指，在30日寬限期完結前數天，從時代中國收到了上述債券的利息。
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