行政長官李家超在施政報告表示，爭取短期內在南沙、前海等地成立保險售後服務中心，為持有香港保單的大灣區居民提供諮詢、理賠及續保等支援。保監局表示，歡迎施政報告中保險業相關措施，現正就報告提及的多項措施，與內地監管機構及其他相關部委積極協商。
保監局表示，亦就推出創新型跨境汽車保險產品協商，讓頻繁往來大灣區的中港兩地居民可早日受惠。風險為本資本制度方面，法律草擬工作已進入最後階段，目標是於2024年內實施制度。保監局亦正與政府緊密合作，於今年內就設立保單持有人保障計劃的建議，展開公眾諮詢。
當局亦指，特殊用途保險公司規管制度自去年推出後已有兩筆巨災債券於香港發行，保監局會加強推廣工作，致力建立一個穩定而蓬勃的保險相連證券生態圈。
保監局主席姚建華稱，《施政報告》全面配合國家《十四五規劃》及國內國際雙循環戰略，有助充分發揮香港作為『超級聯繫人』的關鍵作用。當局歡迎政府制定政策，推出進取的措施吸引海外人才來港，為經濟復常之路注入新動力。當局會一如既往，與業界同心協力促進香港保險巿場的可持續發展，提升其環球競爭力，並致力為投保人提供更佳保障。
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