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永旺首間「KOMEDA珈琲店」周五開幕 料三年內開設10間分店

永旺（0984）正式進軍餐飲市場，早前與日本連鎖咖啡店Komeda簽訂區域特許經營協定後，香港首家KOMEDA分店將於本周五（21日）開幕，更預告長線目標在大灣區開設100家分店。集團行政部及企業財務部董事長島武德表示，未來3年內計劃至少開設10家分店，包括將現有的永旺超市劃出2000至3000平方尺改裝為KOMEDA，亦會在購物中心尋找合適的位置。

長島武德預計，KOMEDA的回本期較超市可縮減一半時間，下間分店冀在明年上半年開幕，未來傾向繼續尋找2000至2500平方尺的店舖，當香港分店達至10間，具一定規模後，會再設立中央廚房。他又指，由於香港較難尋找大型的店舖位置，相信集團未來投資方向將以KOMEDA、Living PLAZA以及Daiso等小型店為主。

長島武德表示，集團今年業績不算理想，過去兩至三年積極考慮改變生意模式，考慮到已有的直接採購系統，以及近年日本餐飲品牌在港十分受歡迎，一直積極與日本的餐飲品牌溝通，而KOMEDA亦有發展海外市場意向，已在台灣及上海設立分店，因此達成合作。他透露，永旺接下來亦會繼續尋找壽司等其他類型的品牌合作。

他又稱，香港KOMEDA可百分百「還原」日本味道，亦首次加入燒賣作為本地食物代表燒賣，未來有意推出更多本地限定的菜色。

定價方面，長島武德表示，考慮到其他餐廳的價格，香港KOMEDA價格約是日本店舖的1.5倍，相信有一定優勢。此外，由於店舖傢俬、餐具等均由日本直接進口，日圓匯價下跌亦帶來正面貢獻。

至於香港放寬至入境檢疫措施至「0+3」，長島武德直言，希望盡早完全開關，吸引更多遊客來港，更有利零售業發展。香港政府今年發放合共10000元消費券，他認為4月發放的消費券表現，由於很多餐廳暫時停業，因此超市表現更好，接下來集團亦加入餐飲業務，有信心可抓住機會。

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