九毛九指，該地皮宗地面積為3.3萬平方米，土地使用權為期50年。興建生產廠房及中央廚房預計將提高食品安全性及集團餐廳所提供菜餚的一致性，降低集團對餐廳營運及管理的依賴，並使集團能夠增強其供應及能力，支持集團餐廳在中國西南地區的網絡擴張計劃，以進一步提高其國內份額。

集團目前估計興建生產廠房及中央廚房以及購買設備及設施將於未來兩年內產生資本支出約2億元。

九毛九指，由於生產廠房及中央廚房將戰略性地選址重慶市，因此集團認為其將使集團能夠更好地利用該地區的各項資源，包括但不限於地道的原材料及食材﹔加工食材及火鍋調味料的技術嫻熟、經驗豐富的員工資源﹔易於獲得的研發資源及成熟完善的食材及火鍋調味料生產及支持體系，繼而確保重慶式火鍋的正宗，並使集團能夠有效控制原材料、食材及相關供應的採購成本。

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