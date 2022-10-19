內地餐飲股九毛九（9922）本月才終止向大股東收購商廈項目，今日集團再公布買地建廠。集團表示，以996萬元人民幣（下同）中標重慶市涪陵區地皮，目前擬用作興建火鍋底料及複合調味料生產廠房，用作中國西南地區的中央廚房，用於採購、倉儲及加工食材及火鍋調味料，以及提供包括物流、派送及品牌展示等功能。
九毛九指，該地皮宗地面積為3.3萬平方米，土地使用權為期50年。興建生產廠房及中央廚房預計將提高食品安全性及集團餐廳所提供菜餚的一致性，降低集團對餐廳營運及管理的依賴，並使集團能夠增強其供應及能力，支持集團餐廳在中國西南地區的網絡擴張計劃，以進一步提高其國內份額。
集團目前估計興建生產廠房及中央廚房以及購買設備及設施將於未來兩年內產生資本支出約2億元。
九毛九指，由於生產廠房及中央廚房將戰略性地選址重慶市，因此集團認為其將使集團能夠更好地利用該地區的各項資源，包括但不限於地道的原材料及食材﹔加工食材及火鍋調味料的技術嫻熟、經驗豐富的員工資源﹔易於獲得的研發資源及成熟完善的食材及火鍋調味料生產及支持體系，繼而確保重慶式火鍋的正宗，並使集團能夠有效控制原材料、食材及相關供應的採購成本。
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