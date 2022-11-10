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匯豐調查：35%中產有計劃送子女到海外升學 40%首選英國

匯豐在今年5月向逾1000名流動資產超過100萬元的中產人士進行調查，顯示有35%受訪者有計劃送子女到海外升學，預計子女海外升學花費平均約為153萬元，首選目的地為英國約40%，其次為加拿大有約17%，澳洲和紐西蘭亦共16%。

匯豐香港區財富管理及個人銀行客戶策劃及市場主管許長虹指，該行卓越理財客戶不少有海外賬戶，以英國佔較重要百分比，亦有美國、加拿大等地。

調查亦顯示，香港中產投資風險取向，較2019年新冠肺炎疫情前趨向謹慎，認為對投資取態為謹慎和非常謹慎的受訪者，由疫情前為30%升至目前為41%，約60%受訪者表示，其投資組合比疫情前持有更多現金。不過，高端投資者的投資比例及投資組合則較高及較多元化，當中基金及債券的比例比其他投資產品佔比較高。

匯豐香港區財富管理及個人銀行投資管理部主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，今年對個人和專業投資具挑戰性，通脹持續高企，部分央行加速加息應付，加上俄烏戰爭增加通脹問題，歐美經濟有衰退的不確定性，對投資者風險取態偏向保守不感意外，因此建立多元化資產配置相當重要。

對於明年，安博哲認為一些資產會表現較佳，預期明年利率見頂，固定收入資產對不少投資者會是不錯選擇，一些結構性投資主題，如亞洲龍頭企業、ESG等適合長期投資，對低風險投資者，他們見到保本結構性產品較受歡迎。

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