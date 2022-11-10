內媒《第一財經》引述消息指，光大銀行（6818）首席業務總監兼機構業務部總經理張博近日被有關方面帶走調查，張博為原光行副行長張華宇的侄子，今年1月中紀委指其涉嫌嚴重違法被監察調查，至7月公布被開除黨籍，報道指張博被查可能涉及張華宇案，張華宇在光大集團內部被稱為「地下組織部長」。
報道指，張博在光大銀行職級相當於副行長級別，並將要升任副行長的。他曾任光行廈門分行副行長、西安分行行長，烏魯木齊分行籌備組組長、分行行長，青島分行行長，光大消費金融公司籌備組組長等職。
張華宇在2018年9月在辭去光行副行長職務3年多後，在今年1月因涉嫌嚴重違法被監察調查，並在7月被開除黨籍。據中紀委通報，張華宇利用職權違規安排兒子、女婿、弟弟等親屬及相關人士數十人到光大集團工作，為多人在職務晉升、工作調動等方面謀取利益。
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