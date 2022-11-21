moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

中電社區節能基金撥款約2億元支援基層市民

隨著新型冠狀病毒疫情放緩，香港經濟活動逐步復常，但基層市民仍面對不少生活壓力。中電控股（0002）旗下中華電力（中電）公佈，透過中電社區節能基金撥款約2億元，於2023 推出多項社區支援計劃，包括為有需要家庭而設的中電燃料費資助計劃，並鼓勵社會節能減碳。

中電將於2023年撥款1億元推出中電燃料費資助計劃，分別向10萬個合資格家庭包括長者、低收入家庭及殘疾人士，每戶提供600元的一次性燃料費資助；以及5萬個劏房戶，每戶提供800元的一次性燃料費資助。受惠家庭預計共15萬戶。

此外，中電繼續支援劏房住戶及過渡性房屋住戶，撥款500萬元為經社區夥伴轉介的劏房個案重新鋪設電線以便安裝獨立電錶，改善劏房住戶電力安全。中電更配合政府推行過渡性房屋紓緩基層住屋問題，於2023年撥款2000萬元向1萬個過渡性房屋住戶，提供每戶2000元節能電器資助。

中電企業發展總裁莊偉茵表示：「香港社會和經濟正踏上復常之路，但社會各界，尤其是基層市民，仍面對沉重的經濟壓力。中華電力在2023年撥款約2億元，推出多項計劃，加強支援有需要家庭，減輕生活支出，同時鼓勵和協助客戶節能慳電，推動香港社會低碳轉型。」

中華電力透過不同項目，向公眾推廣慳電節能和電力安全。同時，中電將於明年撥款3600萬元推行多個項目，以鼓勵工商客戶持續節能減碳。另撥款500萬元推出全新中電節能專業分析計劃，與大學、研究機構和專業團體合作，為高能源消耗行業的大型工商客戶進行深入能源分析，提供節能建議，提高能源效益，減低營運成本。

當中亦撥款3000萬元繼續推行中電節能設備升級計劃，資助工商客戶特別是中小企，安裝或更換具更高能源效益的照明和空調設備。同時繼續推行中電重新校驗約章計劃，為各行各業的能源管理人員安排重新校驗進階培訓課程。中電亦將撥款600萬元繼續推行電子學習支援計劃，向約1600名小學、中學和大專學生送贈電子學習器材；透過中電職業專才教育獎為75名就讀職業訓練局職業專才教育課程的有需要學生提供資助。

 

其他報道

恒指收市跌336點 見逾三周低 曾穿10天線 連跌4日近一個月最長

美國駐日大使：中國希望「洗刷」戰狼造成的破壞

標普：民營內房隊伍漸變疏落 中國樓市正縮水但愈趨穩定

央行、銀保監︰支持民營房企發債融資

大摩下調港交所評級至「減持」 目標價降13%至220元

國泰向合資格駐港員工平均加薪3.3%兼派「雙糧」

【久利生專欄】世界盃冠軍電腦分析唔係A就係B

利福：今年底至明年零售仍偏淡靜

大市半日沽空金額99.24億元 盈富沽空增3.7倍

力勤今在港招股 入場費4032元

恒指半日跌376點 見逾一周低 科指曾微穿10天線 康師傅染藍升5.8%

利福私有化｜EGM股東質疑獨立財顧報告低估利福價值

央行︰支持科創金融改革試驗區內企業債券融資 

滬深三大指數半日向下 滬指挫0.81%

港元拆息全線向上 1個月HIBOR升穿3.645% 再創14年高 連升6日

德國據報擬對高度依賴中企收緊規定

馬斯克凌晨貼出與 Twitter 員工加班合照