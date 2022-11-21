隨著新型冠狀病毒疫情放緩，香港經濟活動逐步復常，但基層市民仍面對不少生活壓力。中電控股（0002）旗下中華電力（中電）公佈，透過中電社區節能基金撥款約2億元，於2023 推出多項社區支援計劃，包括為有需要家庭而設的中電燃料費資助計劃，並鼓勵社會節能減碳。
中電將於2023年撥款1億元推出中電燃料費資助計劃，分別向10萬個合資格家庭包括長者、低收入家庭及殘疾人士，每戶提供600元的一次性燃料費資助；以及5萬個劏房戶，每戶提供800元的一次性燃料費資助。受惠家庭預計共15萬戶。
此外，中電繼續支援劏房住戶及過渡性房屋住戶，撥款500萬元為經社區夥伴轉介的劏房個案重新鋪設電線以便安裝獨立電錶，改善劏房住戶電力安全。中電更配合政府推行過渡性房屋紓緩基層住屋問題，於2023年撥款2000萬元向1萬個過渡性房屋住戶，提供每戶2000元節能電器資助。
中電企業發展總裁莊偉茵表示：「香港社會和經濟正踏上復常之路，但社會各界，尤其是基層市民，仍面對沉重的經濟壓力。中華電力在2023年撥款約2億元，推出多項計劃，加強支援有需要家庭，減輕生活支出，同時鼓勵和協助客戶節能慳電，推動香港社會低碳轉型。」
中華電力透過不同項目，向公眾推廣慳電節能和電力安全。同時，中電將於明年撥款3600萬元推行多個項目，以鼓勵工商客戶持續節能減碳。另撥款500萬元推出全新中電節能專業分析計劃，與大學、研究機構和專業團體合作，為高能源消耗行業的大型工商客戶進行深入能源分析，提供節能建議，提高能源效益，減低營運成本。
當中亦撥款3000萬元繼續推行中電節能設備升級計劃，資助工商客戶特別是中小企，安裝或更換具更高能源效益的照明和空調設備。同時繼續推行中電重新校驗約章計劃，為各行各業的能源管理人員安排重新校驗進階培訓課程。中電亦將撥款600萬元繼續推行電子學習支援計劃，向約1600名小學、中學和大專學生送贈電子學習器材；透過中電職業專才教育獎為75名就讀職業訓練局職業專才教育課程的有需要學生提供資助。
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