政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年10月份整體消費物價按年升1.8％，較9月的升4.4％為低。今年9月份的升幅較大，主要是由於去年9月份香港房屋委員會豁免公營房屋租金導致比較基數較低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響後，10月基本通脹率為升1.7％，較9月升1.8％為低。
從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在10月份的按年升幅分別為2.0%、1.7%及1.8%。若剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數按年升幅分別為1.7%、1.6%及1.8%；9月份的升幅則分別為1.8%、1.7%及1.9%。
在各類綜合消費物價指數組成項目中，10月錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升13.4%）、衣履（上升4.5%）、外出用膳及外賣（上升3.5%）、基本食品（上升3.3%）、煙酒（上升1.9%）、交通（上升1.5%）、雜項服務（上升1.5%）、雜項物品（上升1.0%）和住屋（上升0.1%）。10月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌0.6%）。
政府發言人表示，10月基本消費物價通脹維持溫和。食品價格的按年升幅略為放緩，儘管仍然相對較快。衣履價格繼續錄得明顯升幅，能源相關項目價格大幅上升。不過其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。
發言人續指，儘管外圍價格壓力龐大，在本地成本壓力大致輕微下，總體而言通脹在短期內應保持溫和。
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