寶尊電商（9991）公布第三季業績，淨營收17.41億元（人民幣，下同），按年跌8.3%。非公認會計準則下虧損按年顯著收窄至131萬元。每股基本虧損0.22元。截至9月底，寶尊電商現金總額28.99億元，按年減少，主要因償還於2024年到期的17.60億元債務，以及累計股份回購約4.46億元。
各業務表現方面，服務營收按年升3.8%至12.44億元，主要由於包括數字營銷和技術服務在內的增值服務收入貢獻增加。產品銷售營收按年跌28.9%至4.97億元，主要歸因公司優化經銷業務產品結構，以及季內中國宏觀經濟和消費疲軟，導致經銷模式下小家電和電子品類產品銷售收縮。
季內， 商品交易總額（GMV）按年升15.9%至186.32億元。截至9月底，線上店舖運營合作夥伴數量達362間，按季淨增7間。
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