內地政策連環出擊支持內房融資，更要求銀行對國企民企一視同仁後，再有更多中小內房獲得授信，據報上海農商銀行與上海港城開發、寶龍地產（1238）、復地（集團）簽署戰略合作協議，將為港城集團、寶龍地產、復地集團提供總額200億元人民幣的意向性綜合授信額度。
據指上述的授信額度，用途包括但不限於房地產開發貸款、租賃住房貸款、保障性住房開發貸款、城市更新改造貸款、新城建設貸款、房地產併購貸款、住房按揭貸款、債券承銷與投資等業務品種。
在政策市場下，內房部分境內債亦大幅反彈。金科地產旗下的「20金科03」升35.46%﹔碧桂園（2007）旗下「21碧地03」升25.97%﹔世茂（0813）旗下兩隻「20世茂G1」及「20世茂02」分別升38.51%及32.98%。
不過碧桂園的「21碧地02」亦跌25%、旭輝（0884）旗下「21旭輝03」跌12.35%、時代中國（1233）旗下「20時代05」跌9.15%。
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