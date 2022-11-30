moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

寶龍等3內房獲200億授信   世茂碧桂園境內債彈2至3成

內地政策連環出擊支持內房融資，更要求銀行對國企民企一視同仁後，再有更多中小內房獲得授信，據報上海農商銀行與上海港城開發、寶龍地產（1238）、復地（集團）簽署戰略合作協議，將為港城集團、寶龍地產、復地集團提供總額200億元人民幣的意向性綜合授信額度。

據指上述的授信額度，用途包括但不限於房地產開發貸款、租賃住房貸款、保障性住房開發貸款、城市更新改造貸款、新城建設貸款、房地產併購貸款、住房按揭貸款、債券承銷與投資等業務品種。

在政策市場下，內房部分境內債亦大幅反彈。金科地產旗下的「20金科03」升35.46%﹔碧桂園（2007）旗下「21碧地03」升25.97%﹔世茂（0813）旗下兩隻「20世茂G1」及「20世茂02」分別升38.51%及32.98%。

不過碧桂園的「21碧地02」亦跌25%、旭輝（0884）旗下「21旭輝03」跌12.35%、時代中國（1233）旗下「20時代05」跌9.15%。

 

其他報道

融創據報向中信信托及華融轉讓上海董家渡項目

余偉文：明年外匯基金投資環境仍然困難

中國據報招募騰訊阿里參與設計晶片 建北京開源晶片研究院

滬深三大指數半日向上 滬指以近半日高位收市

白紙運動︱胡錫進：活躍過了 表達過了 見好就收

1個月HIBOR升至4.43% 再創14年高 連升13日

俄副總理：俄中正研發專屬結算系統 尋求不再依賴SWIFT

郭明錤：iPhone 14總出貨量較預期少1500萬至2000萬部

內地11月製造業PMI跌至半年最低 遜預期 下行壓力加大

馬雲據報已在日本生活半年 期間定期往返美國及以色列

外匯基金第三季蝕1001億元 歷來第二大季度虧損 金管局李達志：無險可避

滬深三大指數低開 人行淨投放1680億元人幣 開展50億元CBS操作

商湯：執董自願禁售兩年

觀望鮑威爾言論 道指升3點