內地續支持內地樓市，加上投資者對疫情開放仍有憧憬，雖然內地11月PMI繼續萎縮，但港股仍可向上。恒指今早低開63點後，曾跌152點，其後倒升171點，高低波幅324點。
恒指半日升40點或0.22%，報18245點，大市成交金額776億元；國指跌3點或0.06%，報6233點。恒生科技指數收報3696點，升0.01%。
藍籌股成交金額312.19億元，佔大市成交40.23%；科指成份股成交金額149.62億元，佔大市成交19.28%；國指成份股成交金額262.16億元，佔大市成交33.78%。
匯控（0005）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）拖累大市。
藍籌38隻升，34隻下跌，1隻無升跌。吉利（0175）升7.99%，收報11.08元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌4.92%，收報2.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，13隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報121.1元，升11.51%；跌幅最大的是網易（9999）收報106.9元，跌2.55%。
恒指續高於10天線(17762.45點)。科指續高於10天線(3607.48點)。
北水南下合計淨流入23.69億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入4.45億元人民幣，較上日減少95.46%，連續第2日流入，累計流入102.51億元。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，貝殼（2423）收報38.5元，跌8%。小鵬（9868）收報30.05元，升3.62%。知乎（2390）收報17.4元，升7.41%。
阿里影業（1060）經調整EBITDA虧轉盈至1.49億元人幣。收報0.435元，無升跌。
富臨（1443）半年獲補貼5343萬，中期扭虧賺866萬不派息。收報0.203元，無升跌。
寶尊電商（9991）上季收入跌8.3％，非公認會計準則虧損收窄至131萬。收報10.58元，跌3.99%。
匯控（0005）902億售加拿大業務予加皇，料賺443億研派股息或回購股份。收報47.05元，升1.73%。
金源米業（0677）中期虧轉盈賺7476萬元，派中期息1.2仙。收報0.5元，無升跌。
嗶哩嗶哩（9626）上季淨虧損收窄至17億人幣，美股盤前升逾7%。收報121.1元，升11.51%。
毛記葵涌（1716）中期轉蝕480萬元，不派息，三大業務全蝕。收報0.5元，升2.04%。
維珍妮（2199）中期多賺23%至3.13億，派息8.5仙。收報3.8元，升6.74%。
破頂股包括，TOMO Holdings（6928）創上市新高，見6.38元，收報5.85元，跌1.35%；洪九果品（6689）創上市新高，見88.85元，收報78元，升0.06%；騰訊音樂（1698）創上市新高，見25.7元，收報25.2元，升2.44%；360數科（3660）創上市新高，見56.8元，收報55.45元，升7.15%；三生製藥（1530）創52周高，見8.27元，收報8.19元，升0.99%；中國電信（0728）創52周高，見3.26元，收報3.24元，升5.19%；利福（1212）創52周高，見4.99元，收報4.97元，無升跌；阜豐集團（0546）創52周高，見5.26元，收報4.93元，升0.82%；中遠海運（0517）創52周高，見2.77元，收報2.71元，跌0.37%；創天傳承（8195）創52周高，見1.4元，收報1.35元，升6.07%。
4隻股份創上市新低，包括安莉芳（1388）低見0.49元，收報0.495元，跌1%；凱知樂（2122）低見0.063元，收報0.068元，無升跌；金輪天地（1232）低見0.07元，收報0.071元，跌5.33%；冠中地產（0193）低見0.21元，收報0.21元，跌12.5%。
4隻股份創52周低，包括佳明集團（1271）低見3.9元，收報3.9元，跌0.51%；Bodibra母企海納星空科技（8297）低見0.091元，收報0.093元，跌5.1%；華眾車載（6830）低見2.39元，收報2.42元，升0.83%；超大現代（0682）低見0.03元，收報0.033元，跌10.81%。
異動股
上升異動股，包括，國美（0493）收報0.2元，升19.05%；中國石墨（2237）收報1.13元，升17.71%；嗶哩嗶哩（9626）收報121.1元，升11.51%；上置集團（1207）收報0.02元，升11.11%；和黃醫藥（0013）收報21.55元，升9.84%；盈大地產（0432）收報0.35元，升9.38%；希望教育（1765）收報0.74元，升8.82%；名創優品（9896）收報21元，升8.36%；英皇文化產業（0491）收報0.026元，升8.33%。
下跌異動股，包括，三巽控股（6611）收報0.22元，跌15.38%；中國醫療網絡（0383）收報0.053元，跌14.52%；順騰（0932）收報0.086元，跌13.13%；德銀天下（2418）收報0.7元，跌12.5%；先聲藥業（2096）收報10元，跌11.82%；熒德控股（8535）收報0.105元，跌11.76%；超大現代（0682）見52周低0.03元，收報0.033元，跌10.81%；達力環保（1790）見52周低0.45元，收報0.5元，跌10.71%；英皇娛樂（0296）收報0.42元，跌10.64%。
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