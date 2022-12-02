根據聯合國世界旅遊組織（UNWTO）統計，直至今年年底，預計國際旅遊業將達到疫情前水平的65%；航運數據更能體現出行量的增長，國際航空運輸協會（IATA）的數據顯示，近期全球航空旅行復蘇持續強勁，9月份全球航空總客運量恢復至2019年同期的73.8%。

攜程首席執行官孫潔會上指出，於今年第2季，集團在歐洲和美國市場的收入已超過2019年同期。在旗下品牌Trip.com的帶動下，攜程集團海外業務整體增長強勁，海外機票和酒店預訂量同比增長超過100%。2022年上半年，Trip.com首度躋身全球旅行應用程式下載排行榜前十位。

攜程今天收報248.6元，升0.9%。

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