文章日期：2022年12月2日 18:09
大發地產（6111）公布，今年首11個月實現累計合同銷售金額56.92億元（人民幣，下同），按年下跌84.41%；累計合同銷售面積34.75萬平方米，下跌83.97%；平均銷售價格為每平方米16380元，跌2.75%。
大發地產今日收報0.145港元，跌6.45%。
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