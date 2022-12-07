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屈臣氏集團贊助5000位唇顎裂兒童完成微笑修復手術

屈臣氏集團公布，成功贊助全球 5,000位唇顎裂兒童完成微笑修復手術，並與「微笑行動」(Operation Smile) 合作推出Women In Medicine計劃，提升從事醫護行業女性的能力，為發展中地區的醫護界別女性提供寶貴的學習及實習機會，培育她們成為全球領先的醫護及外科手術界專才，幫助更多患病兒童。