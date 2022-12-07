屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，「屈臣氏集團最大的使命，除了致力令每一位顧客會心微笑外，還熱心幫助世界各地有需要的人，把微笑帶給他們。2018年，集團開展與微笑行動的合作，推出首個全球慈善計劃『Give a Smile笑亮童心』，提升大眾對唇顎裂兒童的關注，鼓勵顧客用行動改變患病兒童的一生，讓他們展現燦爛的笑容，重燃新希望」。

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