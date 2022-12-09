港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌10.29點子至4.88792%，是12月1日後最低，當日報4.83881%。對上一次連跌3日是11月4日，當日拆息報3.19196%。
港元現報7.7883元貶值22點子，曾貶值最多41點子，報7.7902元，亦曾升值最多25點子，報7.7836元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌32.45點子至2.11643%；1星期HIBOR跌65.09點子至3.07071%；2星期HIBOR跌37.16點子至3.6%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.38點子至5.39929%；6個月期HIBOR升0.26點子至5.58071%；12個月期HIBOR升0.26點子至5.78214%。
美元指數現報104.536貶值0.238點或0.23%。
美元1個月期LIBOR報4.23614%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.6518%，連續3日收窄，利差是2022年11月30日後最低，當日差距為0.2963%。
對上一次連續3日收窄，是2022年11月10日，當日利差報-0.83%。
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