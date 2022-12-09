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濠暻科技下限定價 超購95.73倍 一手中籤率10%

濠暻科技（2440）公布IPO結果，以2.73元定價，為招股價2.73元至3.28元的下限，香港部分獲15947份認購超過3.48億股，超購95.73倍，一手中籤率10%，認購20手穩獲一手。國際部分則超購0.1倍。