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高視醫療IPO超購0.52倍 一手中籤率100%

高視醫療（2407）公布IPO結果，以51.4元定價，招股價為51.4元，香港部分獲3124份認購超過198.5萬股，超購0.52倍，一手中籤率100%。國際部分則超購0.04倍。