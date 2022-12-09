美股隔晚上升，恒指今早高開34點，內地公布11月PPI再次下跌，顯示製造業活動繼續承壓，大市曾倒跌最多45點，但憧憬中央經濟工作會議據悉將釋放更多支持信號，恒指其後重拾升勢，高位升355點，半日高低波幅401點。恒指曾高見19805.98點，是9月1日19839.51點後最高；科指高見4352.61點，是8月31日4354.36點後最高。

恒指半日升319點或1.64%，報19769點，大市成交金額958億元；國指升111點或1.67%，報6778點。恒生科技指數收報4330點，升1.41%。

藍籌股成交金額389.88億元，佔大市成交40.69%；科指成份股成交金額238.03億元，佔大市成交24.84%；國指成份股成交金額332.86億元，佔大市成交34.74%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。中移動（0941）、藥明生物（2269）、李寧（2331）拖累大市。

藍籌62隻升，13隻下跌，1隻無升跌。龍湖（0960）升10.24%，收報27.45元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌4.37%，收報9.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報26.5元，升5.58%；跌幅最大的是阿里健康（0241）創52周高，見10.14元，收報9.4元，跌4.37%。

恒指續高於10天線(18850.56點)，20天線(18330.09點)升穿100天線(18317.98點)。科指續高於10天線(3964.93點)，20天線(3803.63點)升穿100天線(3795.39點)。

北水南下合計淨流入7.93億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流出10.08億元人民幣，終止連續8日流入

雅居樂（3383）折讓7.9%出售4860萬股雅生活（3319），套現4.9億。雅居樂收報3.14元，升10.95%。雅生活（3319）收報11.08元，升0.18%。

理想汽車（2015）今公布業績。收報93.3元，升0.21%。

陽光保險（6963）上市，定價5.83元。收報5.62元，跌3.6%。

九毛九（9922）大股東減持套現8.88億元。收報19.6元，跌4.39%。

中國中藥（0570）：國藥香港不會提私有化。收報3.91元，跌10.73%。

渣打（2888）：疑盜用事件波及1%信用卡賬戶。收報56.4元，升2.08%。

保誠（2378）於AlipayHK平台設小程式，可直接購旅遊保等6種保險。收報101元，跌1.94%。

合生創展（0754）首11月合約銷售額按年跌27.7%。收報9.83元，升5.93%。

馮德倫伙寰亞（8075）及EVG推頭炮項目無間猿，今晚9時起免費發放5000個fortune cookies。收報0.3元，無升跌。

廣汽（2238）11月銷量按年跌15%。收報5.52元，跌1.95%。

長城汽車（2333）11月銷量按年跌逾28%。收報10.78元，跌2.88%。

越秀（0123）11月合同銷售額按年跌11%。收報9.66元，升3.32%。

比亞迪（1211）續居10月全球充電式電動車銷量榜首。收報215.6元，升1.32%。

破頂股表現

破頂股包括，新東方在線（1797）創上市新高，見46.8元，收報44.95元，跌3.02%；名創優品（9896）創上市新高，見24元，收報23.5元，升7.31%；騰訊音樂（1698）創上市新高，見32元，收報31.65元，升5.85%；萬物雲（2602）創上市新高，見56元，收報54元，升5.88%；新東方（9901）創52周高，見25.9元，收報25.3元，升3.9%；美高梅中國（2282）創52周高，見8.89元，收報8.51元，升0.35%；永利澳門（1128）創52周高，見9.89元，收報9.39元，跌1.26%；三生製藥（1530）創52周高，見8.49元，收報8.46元，升1.93%；先瑞達醫療（6669）創52周高，見15.6元，收報15.36元，升2.81%；神威藥業（2877）創52周高，見7.74元，收報7.59元，跌0.78%；華潤醫療（1515）創52周高，見5.91元，收報5.84元，升5.99%；阿里健康（0241）創52周高，見10.14元，收報9.4元，跌4.37%；太古（0019）創52周高，見63元，收報62.95元，升3.2%；九龍倉置業（1997）創52周高，見42.4元，收報42.1元，升3.44%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括恒盛地產（0845）低見0.082元，收報0.09元，升1.12%；雙財莊（2321）低見0.48元，收報0.52元，跌31.58%；超大現代（0682）低見0.028元，收報0.03元，無升跌。

3隻股份創52周低，包括銀建國際（0171）低見0.325元，收報0.335元，跌4.29%；Bodibra母企海納星空科技（8297）低見0.08元，收報0.08元，跌8.05%；博駿教育（1758）低見0.43元，收報0.43元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，融信中國（3301）收報1.18元，升43.9%；銀城國際（1902）收報0.31元，升35.96%；天譽（0059）收報0.08元，升33.33%；塗鴉智能（2391）收報14.56元，升26.17%；佳源國際（2768）收報0.315元，升26%；合景泰富（1813）收報2.48元，升25.89%；龍光地產（3380）收報1.56元，升25.81%；朗詩（0106）收報0.155元，升25%；蘇新服務（2152）收報8.15元，升23.48%；建業地產（0832）收報0.47元，升22.08%。

下跌異動股，包括，雙財莊（2321）創上市新低，見0.48元，收報0.52元，跌31.58%；毅德國際（1396）收報1.02元，跌22.14%；太和控股（0718）收報0.065元，跌10.96%；中國中藥（0570）收報3.91元，跌10.73%；金禧國際（0091）收報0.048元，跌9.43%；Bodibra母企海納星空科技（8297）見52周低0.08元，收報0.08元，跌8.05%；艾美疫苗（6660）收報25.3元，跌8%；山東墨龍（0568）收報2.9元，跌7.64%；A8新媒體（0800）收報0.31元，跌7.46%；百盛商業（3368）收報0.155元，跌7.19%；亞視（0707）收報0.026元，跌7.14%。

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