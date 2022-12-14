美國通脹超預期降溫，支持聯儲局放慢加息步伐，恒指今早高開179點，高位升263點，低位跌67點，高低波幅331點。
恒指半日升134點或0.69%，報19730點，大市成交金額747億元；國指升61點或0.92%，報6716點。恒生科技指數收報4225點，升0.06%。
藍籌股成交金額292.51億元，佔大市成交39.15%；科指成份股成交金額191.68億元，佔大市成交25.65%；國指成份股成交金額233.8億元，佔大市成交31.29%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。友邦（1299）、建行（0939）、藥明生物（2269）拖累大市。
藍籌50隻升，25隻下跌，1隻無升跌。恒安（1044）升5.34%，收報39.45元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌8.69%，收報7.99元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股16隻升，13隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報93.5元，升3.6%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）收報25.05元，跌12.72%。
恒指續高於10天線(19332.75點)，今早升穿200天線(19707.28點)。科指續高於10天線(4140.31點)、200天線(4124.16點)。
北水南下合計淨流出19.34億元，終止連續3日流入。南水北上合計淨流出7.31億元人民幣，較上日減少22.75%，連續第4日流出，累計流出62.87億元。
美皓醫療（1947）上市，定價0.84元。收報0.78元，跌7.14%。
信利國際（0732）增持信利仁壽10％股權涉資8.45億元。收報1.33元，無升跌。
東岳（0189）發盈喜料全年盈利大幅增長。收報9.28元，升4.04%。
天能（0819）旗下A股擬瑞士發行GDR。收報8.43元，跌4.2%。
港交所（0388）計劃推雙幣股人民幣櫃枱，預計明年上半年開始推行。收報347元，升1.11%。
國泰（0293）﹕取消黃碼進一步吸引旅客來港。收報8.69元，跌0.8%。
快狗打車（2246）上市半年，再遭阿里旗下菜鳥減持。收報4.57元，跌5.77%。
股神巴菲特再減持比亞迪（1211）。收報207.8元，跌1.24%。
吉利（0175）：建議分拆極氪，分拆適用比率5至25%，續為非全資附屬。收報12元，跌1.48%。
破頂股包括，花房集團（3611）創上市新高，見4.56元，收報4.08元，跌4.67%；謝瑞麟（0417）創52周高，見1.3元，收報1.29元，升5.74%；康方生物（9926）創52周高，見43.9元，收報42.15元，升0.24%；神威藥業（2877）創52周高，見7.9元，收報7.74元，跌2.03%；福森藥業（1652）創52周高，見2.1元，收報1.7元，跌17.48%；維他奶（0345）創52周高，見17.3元，收報17.1元，升1.06%；太古（0019）創52周高，見68元，收報66.8元，跌0.89%；九龍倉置業（1997）創52周高，見47.3元，收報44.7元，跌1.43%；大家樂（0341）創52周高，見14.22元，收報13.78元，跌0.86%；同程旅行（0780）創52周高，見18.72元，收報18.54元，升2.43%。
5隻股份創上市新低，包括聖諾醫藥（2257）低見52.55元，收報52.75元，跌1.31%；盛諾集團（1418）低見0.06元，收報0.061元，跌8.96%；卡賓（2030）低見1.03元，收報1.03元，跌6.36%；交運燃氣（1407）低見0.95元，收報0.99元，跌1%；陽光保險（6963）低見5元，收報5元，跌1.19%。
2隻股份創52周低，包括麗新製衣（0191）低見1.55元，收報1.6元，跌5.33%；奧威控股（1370）低見0.94元，收報0.94元，跌27.13%。
異動股
上升異動股，包括，睿見教育（6068）收報0.315元，升80%；成實外教育（1565）收報0.216元，升60%；匯安智能科技（8379）收報0.112元，升28.74%；中國新城鎮（1278）收報0.076元，升24.59%；民生教育（1569）收報0.5元，升20.48%；思考樂教育（1769）收報2.16元，升18.68%；珠江船務（0560）收報1.1元，升15.79%；中國鐵塔（0788）收報0.93元，升13.41%；中國鵬飛（3348）收報1.03元，升13.19%；維達（3331）收報21.9元，升12.89%；樂享（6988）收報1.88元，升12.57%。
下跌異動股，包括，奧威控股（1370）見52周低0.94元，收報0.94元，跌27.13%；eprint（1884）收報0.54元，跌21.74%；金輪天地（1232）收報0.103元，跌17.6%；福森藥業（1652）創52周高，見2.1元，收報1.7元，跌17.48%；華融金控（0993）收報0.11元，跌15.38%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.079元，跌14.13%；平安好醫生（1833）收報25.05元，跌12.72%；上坤（6900）收報0.1元，跌12.28%；中建富通（0138）收報0.145元，跌11.59%。
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