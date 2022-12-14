顧客及商務總裁林紹波表示，「11月份的日均載客人次由10月份約13,000上升至約17,600水平。月內的客運運力較上月增長約16%，整體為疫情前水平的27%」。

詳細情況，11月收入乘客千米數按年上升565.5%，但與2019年11月相比則減少73.7%。乘客運載率增加51.7個百分點至78.5%，以可用座位千米數計算的運力按年增加127.2%，與2019年11月相比下跌73.1%。在2022年首十一個月，載客人次較去年同期增加220.5%，運力上升33.9%，而收入乘客千米數則上升211.9%。

11月貨物收入噸千米數按年減少27.8%，與2019年11月相比減少38%。運載率下跌15.6個百分點至66.9%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少11%，與2019年11月相比減少36.4%。在2022年首十一個月，載貨量較去年同期減少12.6%，運力減少20.7%，而貨物收入噸千米數則下跌30.6%。

林紹波表示，客運業務持續表現正面。市民出遊的意欲及需求於11月持續改善，回港探訪親友的客運量亦有增長，尤其是從北美、歐洲和西南太平洋出發的長途乘客。隨著我們不斷增加航點及航班，亦帶動經香港樞紐轉機的客運」。

林紹波表示，「11月份續加開航班前往更多航點，尤其是日本和東南亞等需求甚殷的港人旅遊熱點。一如所料，日本是上月乘客量之冠的目的地，航班載客率更高達86%」。

林紹波表示，「貨運方面，儘管11月開始了傳統貨運的旺季，月內貨運需求與10月份相比只屬平穩，國泰航空上月運載10.3萬公噸貨物，較10月份減少約6%，而貨運運力則按月下跌約2%。整體而言，我們的貨運運力約為疫情前64%的水平」。「內地的生產及貿易活動仍然受限，雖然輸往美洲的電子商貿產品在黑色星期五購物旺季前後略有增加，然而，亞洲地區航線的貨量增長則較為短暫」。

國泰表示，歡迎香港特別行政區政府最新實施便利旅客來港的措施，尤其是由今天起取消疫苗通行證的黃碼限制。有關調整將進一步提高旅遊意欲，尤其吸引入境旅客，有利旅遊活動恢復，加強香港樞紐的航班網絡。

林紹波表示，「隨着聖誕及新年喜慶的假期臨近，旅遊需求持續改善。國泰航空正繼續增加客運航班運力及恢復更多航點，包括於 12 月恢復往返札幌、福岡、檳城及達卡的航班，以及於來年 1 月份恢復布吉及名古屋航班。我們預計前往日本及東南亞等休閒旅游熱點的殷切需求會延續至農曆新年假期」。

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