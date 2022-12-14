德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合夥人及香港上市業務主管合夥人呂志宏表示，雖然港交所新股融資額排名第四位，但較一些成熟市場如美國、英國等，香港的韌力則相對較高。

呂志宏續指，今年7月市場開始回暖，下半年新股數量為上半年的兩倍多。今年有9隻美國中概股回港上市，當中4隻以介紹形式上市，其餘5隻是小型融資項目。﻿5隻新股以不同股權架構形式上市，有別以往不同股權架構新股上市的融資方式與規模，其中3隻以介紹形式上市，另兩隻為小規模融資。GEM年內並未錄得任何新股上市。

德勤預測，美國放慢加息和憧憬中港兩地全面通關等利好因素支持下，明年香港將會有110隻新股集資約2,300億港元。雖然中概股會繼續來港上市，更多內地企業將會以H股形式於香港上市，或會於在内地發行A股前或後發生。隨著估值逐步上調，預期將會有更多分拆上市。如推出以人民幣計價的股票交易櫃台、將在香港上市的海外公司納入港股通和FINI的監管改革將有助支持「雙幣雙股」和海外企業及特專科技公司於年内在香港上市，並鞏固香港作為全球最大的離岸人民幣業務中心。

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