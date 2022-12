幣安首席執行官趙長鵬今天於個人Twitter上更新說:「事情似乎已經穩定下來(Things seem to have stabilized.)」他指出,昨天不是幣安處理過的最高提款,甚至不是前5名。

區塊鏈數據公司Nansen昨天指出,幣安在24小時內被提取了19億美元(約148.2億港元),是今年6月以來最大的同類資金外流。截至周二(13日)的7天內,幣安用戶已經提取了37億美元的加虛擬貨幣。

