moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

富達調查：近半港人對未來感到樂觀 逾六成過去半年增加投資

富達國際發表一項調查顯示，隨着各地逐步從疫情復常，全球過半數受訪者對未來持正面態度，其中亞洲大眾普遍較歐洲大眾感到樂觀。在香港，近半受訪者（49%）對未來感到樂觀，僅36%感到悲觀。不過，感樂觀的比例仍低於全球平均51%及大部分亞洲地區。

調查發現，三分之二的香港受訪者表示在過去六個月有增加投資，當中超過四分之一港人表示有信心長遠經濟將復甦或增長。在20至38歲年齡層及每月收入8萬元以上的高收入人士中，較多受訪者表示曾於過去六個月增加投資。

綜觀港人的財政狀況，近半數（47%）港人表示量入為出，而表示入不敷支的只佔少數。大部分有負債的港人表示，今年的借貸水平維持不變或減少，負債增加的只佔少數。

調查指出，27%的50歲以上人士預計需延遲退休，較去年調查數據（18%）有所增加。計劃提前退休的人數為9%，較去年20%則有所減少，計劃延遲退休的兩大原因分別為，退休儲備低於自身預期及享受工作並期望工作年期可以更長。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，隨着香港和全球其他地區逐步開放，對未來持樂觀態度的大眾較持悲觀態度的為多。港人持續投資是良好現象，但愈來愈多人因儲備不足而計劃延遲退休，反映協助港人在退休前後做好財務規劃，以達成其理想生活目標的重要性。

調查於中國內地、香港、新加坡、日本和澳洲等17個市場進行，訪問逾2萬名受訪者，旨在深入分析各地大眾對其財務、健康、工作和生活的看法。

其他報道

幣安：經虛幣大量外流後已恢復存款

林健鋒：放寬防疫措施令人振奮 外商對撤黃碼「拍爛手掌」

美國參議員提兩黨法案 禁華為及中國5G企業接觸美國銀行

中海油獲母公司增持3.13億股至66.01% 上日斥1.1億增持

環球數碼被判需付珠影製片1.57億元

滴灌通與匯豐簽署2500萬美元資產抵押貸款

港鐵常務總監劉天成年底榮休 黃琨暐接任

PAOB推針對建造業中小企短期貸款 還款可先息後本

全日沽空金額178億 比率13.1% 盈富沽空金額最多

中央經濟工作會議不推遲 計劃周四召開

德勤：觀望18C修訂 料明年最多5間特專科技公司上市

等議息結果 恒指收市升77點 200天線得而復失 北水轉流出

傳上海超級工廠停產Model Y 特斯拉 ：內容不屬實

匯豐私銀：30%大中華區富裕家族讓下一代參與慈善事業

滬指終止兩連跌 創板指連跌三日

調查：港人冬季旅遊首選東京大阪 27%旅客料花費逾1.5萬元

Twitter三藩市總部租金傳已拖欠數周

調查報告：70%大型恒生綜合指數成份股公司就緩解氣候變化設定目標

德勤：今年新股融資額大跌七成 全球排名跌出三甲

半日沽空金額98億 盈富沽空金額最多

國泰11月載客增6.5倍 日均載客人次按月增35% 歡迎政府放寬防疫措施

恒指半日升134點 科指升0.06% 北水轉流出 美皓潛水7%