調查發現，三分之二的香港受訪者表示在過去六個月有增加投資，當中超過四分之一港人表示有信心長遠經濟將復甦或增長。在20至38歲年齡層及每月收入8萬元以上的高收入人士中，較多受訪者表示曾於過去六個月增加投資。

綜觀港人的財政狀況，近半數（47%）港人表示量入為出，而表示入不敷支的只佔少數。大部分有負債的港人表示，今年的借貸水平維持不變或減少，負債增加的只佔少數。

調查指出，27%的50歲以上人士預計需延遲退休，較去年調查數據（18%）有所增加。計劃提前退休的人數為9%，較去年20%則有所減少，計劃延遲退休的兩大原因分別為，退休儲備低於自身預期及享受工作並期望工作年期可以更長。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，隨着香港和全球其他地區逐步開放，對未來持樂觀態度的大眾較持悲觀態度的為多。港人持續投資是良好現象，但愈來愈多人因儲備不足而計劃延遲退休，反映協助港人在退休前後做好財務規劃，以達成其理想生活目標的重要性。

調查於中國內地、香港、新加坡、日本和澳洲等17個市場進行，訪問逾2萬名受訪者，旨在深入分析各地大眾對其財務、健康、工作和生活的看法。

其他報道

幣安：經虛幣大量外流後已恢復存款

林健鋒：放寬防疫措施令人振奮 外商對撤黃碼「拍爛手掌」

美國參議員提兩黨法案 禁華為及中國5G企業接觸美國銀行

中海油獲母公司增持3.13億股至66.01% 上日斥1.1億增持

環球數碼被判需付珠影製片1.57億元

滴灌通與匯豐簽署2500萬美元資產抵押貸款

港鐵常務總監劉天成年底榮休 黃琨暐接任

PAOB推針對建造業中小企短期貸款 還款可先息後本

全日沽空金額178億 比率13.1% 盈富沽空金額最多

中央經濟工作會議不推遲 計劃周四召開

德勤：觀望18C修訂 料明年最多5間特專科技公司上市

等議息結果 恒指收市升77點 200天線得而復失 北水轉流出

傳上海超級工廠停產Model Y 特斯拉 ：內容不屬實

匯豐私銀：30%大中華區富裕家族讓下一代參與慈善事業

滬指終止兩連跌 創板指連跌三日

調查：港人冬季旅遊首選東京大阪 27%旅客料花費逾1.5萬元

Twitter三藩市總部租金傳已拖欠數周

調查報告：70%大型恒生綜合指數成份股公司就緩解氣候變化設定目標

德勤：今年新股融資額大跌七成 全球排名跌出三甲

半日沽空金額98億 盈富沽空金額最多

國泰11月載客增6.5倍 日均載客人次按月增35% 歡迎政府放寬防疫措施

恒指半日升134點 科指升0.06% 北水轉流出 美皓潛水7%