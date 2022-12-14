富達國際發表一項調查顯示，隨着各地逐步從疫情復常，全球過半數受訪者對未來持正面態度，其中亞洲大眾普遍較歐洲大眾感到樂觀。在香港，近半受訪者（49%）對未來感到樂觀，僅36%感到悲觀。不過，感樂觀的比例仍低於全球平均51%及大部分亞洲地區。
調查發現，三分之二的香港受訪者表示在過去六個月有增加投資，當中超過四分之一港人表示有信心長遠經濟將復甦或增長。在20至38歲年齡層及每月收入8萬元以上的高收入人士中，較多受訪者表示曾於過去六個月增加投資。
綜觀港人的財政狀況，近半數（47%）港人表示量入為出，而表示入不敷支的只佔少數。大部分有負債的港人表示，今年的借貸水平維持不變或減少，負債增加的只佔少數。
調查指出，27%的50歲以上人士預計需延遲退休，較去年調查數據（18%）有所增加。計劃提前退休的人數為9%，較去年20%則有所減少，計劃延遲退休的兩大原因分別為，退休儲備低於自身預期及享受工作並期望工作年期可以更長。
富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，隨着香港和全球其他地區逐步開放，對未來持樂觀態度的大眾較持悲觀態度的為多。港人持續投資是良好現象，但愈來愈多人因儲備不足而計劃延遲退休，反映協助港人在退休前後做好財務規劃，以達成其理想生活目標的重要性。
調查於中國內地、香港、新加坡、日本和澳洲等17個市場進行，訪問逾2萬名受訪者，旨在深入分析各地大眾對其財務、健康、工作和生活的看法。
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