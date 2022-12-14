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中共中央、國務院發布擴大內需戰略規劃 以促進消費提升國民收入

據內地傳媒報道，中共中央、國務院近日印發《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》，提到全面促進消費、城鄉居民人均收入邁上新的大台階，中等收入群體顯著擴大等目標。

《綱要》提出，展望2035年，實施擴大內需戰略的遠景目標是消費和投資規模再上新台階，完整內需體系全面建立；新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化基本實現，強大國內市場建設取得更大成就，關鍵核心技術實現重大突破，以創新驅動、內需拉動的國內大循環更加高效暢通；人民生活更加美好，城鄉居民人均收入再邁上新的大台階，中等收入群體顯著擴大，基本公共服務實現均等化，城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小，全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展；改革對內需發展的支撐作用大幅提升，高標準市場體系更加健全，現代流通體系全面建成；參與全球經濟合作和競爭新優勢持續增強，國內市場的國際影響力大幅提升。

《綱要》指出，堅定實施擴大內需戰略、培育完整內需體系，是加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的必然選擇，是促進中國長遠發展和長治久安的戰略決策。

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